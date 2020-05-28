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Доба в ООС: бойовики сім раз обстріляли українські позиції
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28 травня 2020, 08:21 5

Доба в ООС: бойовики сім раз обстріляли українські позиції

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28 травня 2020, 08:21 5
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Втрат серед українських воїнів не було
Фото: Facebook
Втрат серед українських воїнів не було

Минулої доби збройні формування РФ 7 разів порушили режим припинення вогню, обстрілявши українських військових. Були застосовані заборонені Мінськом міномети крупних калібрів і гранатомети, а також бойовики здіймали у повітря безпілотник.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр штаба ООС.

Зазначається, що українські військові, застосувавши штатне озброєння, збили квадрокоптер бойовиків у районі Мар'їнки.

Вогонь зі сторони бойовиків було зафіксовано поблизу Новотроїцького, Широкіного, Старогнатівки, біля населеного пункту Луганське, неподалік Кримського та Новолуганського.

"Наші захисники рішуче застосували у відповідь чергові вогневі засоби та припинили ворожу активність. Втрат серед воїнів ОС внаслідок ворожих обстрілів не було", - зазначили в штабі.

Від початку поточної доби, 28 травня, обстрілів з боку окупаційних військ не було.

Нагадаємо, добою раніше бойовики на Донбасі 6 разів порушували режим припинення вогню. Внаслідок обстрілу загинув один український військовослужбовець.


ООС війна Донбас Луганщина військова техніка бойовики
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