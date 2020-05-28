Доба в ООС: бойовики сім раз обстріляли українські позиції
Минулої доби збройні формування РФ 7 разів порушили режим припинення вогню, обстрілявши українських військових. Були застосовані заборонені Мінськом міномети крупних калібрів і гранатомети, а також бойовики здіймали у повітря безпілотник.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр штаба ООС.
Зазначається, що українські військові, застосувавши штатне озброєння, збили квадрокоптер бойовиків у районі Мар'їнки.
Вогонь зі сторони бойовиків було зафіксовано поблизу Новотроїцького, Широкіного, Старогнатівки, біля населеного пункту Луганське, неподалік Кримського та Новолуганського.
"Наші захисники рішуче застосували у відповідь чергові вогневі засоби та припинили ворожу активність. Втрат серед воїнів ОС внаслідок ворожих обстрілів не було", - зазначили в штабі.
Від початку поточної доби, 28 травня, обстрілів з боку окупаційних військ не було.
Нагадаємо, добою раніше бойовики на Донбасі 6 разів порушували режим припинення вогню. Внаслідок обстрілу загинув один український військовослужбовець.
- 12:04 28 травня Екстрадиція Онищенко: у САП відреагували на відмову Німеччини
- 11:54 28 травня "Євросолідарність" призначила відповідальних за місцеві вибори у регіонах
- 11:33 28 травня В Україні повернуть техогляд
- 11:32 28 травня В Запорізькій області СБУ викрило прикордонника на "кришуванні" браконьєрів
- 11:15 28 травня В Україні почнуть закривати в'язниці
- 11:12 28 травня У Полтаві був знайдений застреленим директор обласного еколого-натуралістичного центру
- 21:57 27 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 14:56 24 травня У "подарунок" Зеленському: Надія Савченко дала інтерв'ю російському ТБ
- 13:00 25 травня Розподіл опозиційної платформи. Як Бойко і Льовочкін хочуть позбутися Медведчука
- 14:00 26 травня Вигнання Балог з Мукачева, або Чи допоможе Петрову доїння овець
- 13:00 22 травня Що може завадити Кернесу
- 12:00 27 травня "У президента на мене була зібрана досить пухка папка": очільник Кіровоградщини про співбесіду у Зеленського