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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
21 травня 2020, 12:21 4

Голова Чернігівської ОДА Прокопенко пообіцяв військовим зброю українського виробництва

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21 травня 2020, 12:21 4
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Андрій Прокопенко анонсував створення на Чернігівщині військового інноваційного технополісу
Фото: https://www.facebook.com/andrey.prokopenko.33
Андрій Прокопенко анонсував створення на Чернігівщині військового інноваційного технополісу

На полігоні в Гончарівському Чернігівської області Андрій Прокопенко провів перемовини із заступником Міністра оборони України Олександром Миронюком.

На перемовинах йшлося про перспективи створення військового інноваційного технополісу на базі Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, який працює в Чернігові.

Про це голова Чернігівської ОДА написав на своїй сторінці у Facebook.

Під час перемовин чернігівське ТОВ "Сівертекс" презентувало продукцію для військових потреб – військові намети і модульні наметові містечка, які, за твердженням виробників, відповідають всім вимогам польових умов і мають переваги над закордонними аналогами.

Ще одним напрямком "Сівертексу" є виготовлення парашутів різних типів.
Зараз ідуть випробування гальмівних парашутів для літаків МІГ-29.

Також йшлося про можливості використання військового аеродрому "Півці" для потреб цивільної авіації.

Під час перемовин проводилися випробування озброєння та військової техніки вітчизняного виробництва. Першим тестувався легкий переносний ракетний комплекс (ЛПРК) "Корсар" з тепловізором ТН-100, виробництва ДП "Держ ККБ "Луч".

Потім тестували радарну систему, яка автоматично супроводжує ракету за допомогою радіолокаційного каналу з одночасною відеореєстрацією. Раніше її вже використовували у випробуваннях ракети "Вільха-М" та ракетного комплексу "Нептун".

Проводили також тестові стрільби з нового міномету "МП-120" вітчизняного виробництва. Його призначення – знищувати навісним вогнем живу силу і вогневі засоби противника як на відкритих територіях, так і в укриттях польового типу.

На наступному тижні планують відпрацювати план кооперації Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки та Національного університету "Чернігівська політехніка”.

Українській армії – сучасна зброя та спорядження чернігівського виробництва Сьогодні на полігоні в Гончарівському...

Опубліковано Андрієм Прокопенком Середа, 20 травня 2020 р.

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