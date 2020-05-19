Верховна Рада зняла з розгляду законопроект про подвійне громадянство
Народні депутати вирішили зняти з розгляду законопроект №2590 "Про внесення змін у деякі закони України щодо питань громадянства".
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пряму трансляцію засідання Ради.
Відповідну пропозицію озвучив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Відзначається, що він не ставив це на голосування, а просто повідомив, що законопроект знімається сьогодні з розгляду.
Була пропозиція - вона звучала на погоджувальній раді. Після цього і на нашому засіданні з головами депутатських фракцій і груп також обговорювалося - це те, щоб сьогодні зняти з розгляду так звані питання подвійного громадянства", - сказав Разумков.
Нагадаємо, проектом закону передбачалося розширення кола підстав для набуття громадянства України дітьми, в тому числі в результаті усиновлення, встановлення опіки, піклування. У той же час, як йдеться у висновку до законопроекту Головного науково-експертного управління ВР, законопроект містить цілий ряд дискусійних норм, які, в разі їх прийняття, призведуть до зростання числа випадків подвійного громадянства в Україні.
Нагадаємо, за підробку документів при отриманні громадянства Венгрії розшукують доньку екс-мера Ужгорода Сергія Ратушняка.
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