Верховна Рада зняла з розгляду законопроект про подвійне громадянство

Законопроект був ініційований Володимиром Зеленським

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Законопроект був ініційований Володимиром Зеленським

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пряму трансляцію засідання Ради.

Відповідну пропозицію озвучив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Відзначається, що він не ставив це на голосування, а просто повідомив, що законопроект знімається сьогодні з розгляду.

Була пропозиція - вона звучала на погоджувальній раді. Після цього і на нашому засіданні з головами депутатських фракцій і груп також обговорювалося - це те, щоб сьогодні зняти з розгляду так звані питання подвійного громадянства", - сказав Разумков.

Нагадаємо, проектом закону передбачалося розширення кола підстав для набуття громадянства України дітьми, в тому числі в результаті усиновлення, встановлення опіки, піклування. У той же час, як йдеться у висновку до законопроекту Головного науково-експертного управління ВР, законопроект містить цілий ряд дискусійних норм, які, в разі їх прийняття, призведуть до зростання числа випадків подвійного громадянства в Україні.

Нагадаємо, за підробку документів при отриманні громадянства Венгрії розшукують доньку екс-мера Ужгорода Сергія Ратушняка.