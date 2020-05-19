ООС: втрат серед захисників немає, нових випадків COVID-19 не зафіксовано
За минулу добу збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. У хід йшли заборонені мінськими домовленостями види озброєння - міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецька зброя.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на інформацію пресцентру штабу ООС.
Втрат серед наших захисників в результаті ворожого обстрілу не було. За даними розвідки, 18 травня українські воїни знищили одного російського окупанта.
Вогонь по позиціях військ ООС вівся в районі оперативно-тактичної групи "Схід" у Богданівки, а також неподалік Тарамчука, Красногорівки і Широкіно.
В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" поряд з Новотошковским було зафіксовано використання 82-мм мінометів і автоматичних станкових гранатометів. По околицях Новолуганского і тричі біля Луганського російські найманці відкривали вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
З початку поточної доби втрат серед українських захисників немає.
Також у пресцентрі повідомили, що випадків захворювання коронавірусною інфекції серед особового складу ООВ не зафіксовано.
"Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", – підсумували в штабі.
Нагадаємо, днем раніше, за даними розвідки, українські бійці знищили двох російських окупантів і ще двох поранили.
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