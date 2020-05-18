Рейтинг президента України опустився нижче 40% - соцопитування
Якби найближчим часом відбулися вибори президента України, то 39,3% громадян проголосували б за Володимира Зеленського (серед тих, хто буде голосувати і визначився з вибором). А у другому турі чинного президента підтримали близько 75% виборців.
Про це свідчать дані соціологічної групи "Рейтинг", повідомляє RegioNews.
Майже так само, як і рік тому, якщо б у другий тур сьогодні вийшли Зеленський і Порошенко, то 75 % серед виборців підтримали б чинного президента, а 25% – проголосували за Порошенка", – йдеться в повідомленні.
Також серед всіх президентів незалежної України 20% українців думають, що кращим був Леонід Кучма. Ще 16% відповіли, що кращим президентом є Володимир Зеленський. А на третьому місці з 13% виявився Леонід Кравчук.
Крім того, 12% назвали кращим президентом Петра Порошенка, 9% - Віктора Януковича, 6% - Віктора Ющенка. У той же час, 14% відповіли, що жоден з них не був кращим, ще 10% - не змогли відповісти.
Наголошується, що частіше Кучму і Януковича обирали жителі південно-східних областей, Порошенко - жителі західно-центральних регіонів. Зеленського частіше вибирали молоді опитані, а Кравчука - старші.
Соцопитування проводилося в період 12-13 травня 2020 р. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старше у всіх областях, крім окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Метод опитування: телефонне інтерв'ю з упровадженням комп'ютера. Опитано 3000 респондентів.
Як раніше повідомлялося, рейтинг президентської партії продовжує знижуватися, а рейтинги інших політсил ростуть.
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