Соціологи опублікували новий рейтинг: на дострокових виборах в Раду проходять чотири партії
Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 17 по 25 квітня було проведено опитування про підтримку політичних лідерів і партій. За його даними, якби вибори до Верховної Ради проходили наприкінці квітня, то пройшли б чотири партії: "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська солідарність" і "Батьківщина".
Про це свідчать результати соціологічного дослідження, повідомляє RegioNews.
Відомо, що за ті чи інші партії проголосував би такий відсоток населення:
- 18,5% - за партію "Слуга народу",
- 9% - за партію "Опозиційна платформа - За життя",
- 8,7% - за партію "Європейська солідарність",
- 6,8% - за партію "Батьківщина",
- 2,1% - за "Партію Шарія",
- 2% - за партію "Голос",
- 1,9% - за партію "Сила і честь",
- 1,5% - за Радикальну партію Олега Ляшка,
- 1,4% - за партію "Громадянська позиція",
- 1,2% - за партію "Свобода",
- 1% - за партію "Опозиційний блок",
- за інші партії - всього 2,8%,
- 4,8% - викреслили б усі партії, зіпсували б бюлетень,
- 24,5% - не визначилися, за кого голосувати,
- 3% - відмовилися відповідати на питання,
- 10,9% - сказали, що не будуть голосувати на виборах.
Якщо розрахувати відсотки по відношенню до тих, хто визначився, то виходять наступні результати:
- 32,6% - за партію "Слуга народу",
- 15,8% - за партію "Опозиційна платформа - За життя",
- 15,2% - за партію "Європейська солідарність",
- 12% - за партію "Батьківщина",
- 3,6% - за "Партію Шарія",
- 3,5% - за партію "Голос",
- 3,4% - за партію "Сила і честь",
- 2,7% - за Радикальну партію Олега Ляшка,
- 2,5% - за партію "Громадянська позиція",
- 2% - за партію "Свобода",
- 1,7% - за партію "Опозиційний блок",
- за інші партії - всього 5%.
Відзначається, що КМІС провів опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України.
У вибірку не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької і Луганської областей.
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