Соціологи опублікували новий рейтинг: на дострокових виборах в Раду проходять чотири партії

Рейтинг президентської партії продовжує знижуватися, а рейтинги інших політсил ростуть

Рейтинг президентської партії продовжує знижуватися, а рейтинги інших політсил ростуть

Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 17 по 25 квітня було проведено опитування про підтримку політичних лідерів і партій. За його даними, якби вибори до Верховної Ради проходили наприкінці квітня, то пройшли б чотири партії: "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська солідарність" і "Батьківщина".

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, повідомляє RegioNews.

Відомо, що за ті чи інші партії проголосував би такий відсоток населення:

18,5% - за партію "Слуга народу",

9% - за партію "Опозиційна платформа - За життя",

8,7% - за партію "Європейська солідарність",

6,8% - за партію "Батьківщина",

2,1% - за "Партію Шарія",

2% - за партію "Голос",

1,9% - за партію "Сила і честь",

1,5% - за Радикальну партію Олега Ляшка,

1,4% - за партію "Громадянська позиція",

1,2% - за партію "Свобода",

1% - за партію "Опозиційний блок",

за інші партії - всього 2,8%,

4,8% - викреслили б усі партії, зіпсували б бюлетень,

24,5% - не визначилися, за кого голосувати,

3% - відмовилися відповідати на питання,

10,9% - сказали, що не будуть голосувати на виборах.

Якщо розрахувати відсотки по відношенню до тих, хто визначився, то виходять наступні результати:

32,6% - за партію "Слуга народу",

15,8% - за партію "Опозиційна платформа - За життя",

15,2% - за партію "Європейська солідарність",

12% - за партію "Батьківщина",

3,6% - за "Партію Шарія",

3,5% - за партію "Голос",

3,4% - за партію "Сила і честь",

2,7% - за Радикальну партію Олега Ляшка,

2,5% - за партію "Громадянська позиція",

2% - за партію "Свобода",

1,7% - за партію "Опозиційний блок",

за інші партії - всього 5%.

Відзначається, що КМІС провів опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України.

У вибірку не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької і Луганської областей.