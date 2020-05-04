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04 травня 2020, 14:36 2

Соціологи опублікували новий рейтинг: на дострокових виборах в Раду проходять чотири партії

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04 травня 2020, 14:36 2
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Рейтинг президентської партії продовжує знижуватися, а рейтинги інших політсил ростуть

Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 17 по 25 квітня було проведено опитування про підтримку політичних лідерів і партій. За його даними, якби вибори до Верховної Ради проходили наприкінці квітня, то пройшли б чотири партії: "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська солідарність" і "Батьківщина".

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, повідомляє RegioNews.

Відомо, що за ті чи інші партії проголосував би такий відсоток населення:

  • 18,5% - за партію "Слуга народу",
  • 9% - за партію "Опозиційна платформа - За життя",
  • 8,7% - за партію "Європейська солідарність",
  • 6,8% - за партію "Батьківщина",
  • 2,1% - за "Партію Шарія",
  • 2% - за партію "Голос",
  • 1,9% - за партію "Сила і честь",
  • 1,5% - за Радикальну партію Олега Ляшка,
  • 1,4% - за партію "Громадянська позиція",
  • 1,2% - за партію "Свобода",
  • 1% - за партію "Опозиційний блок",
  • за інші партії - всього 2,8%,
  • 4,8% - викреслили б усі партії, зіпсували б бюлетень,
  • 24,5% - не визначилися, за кого голосувати,
  • 3% - відмовилися відповідати на питання,
  • 10,9% - сказали, що не будуть голосувати на виборах.

Якщо розрахувати відсотки по відношенню до тих, хто визначився, то виходять наступні результати:

  • 32,6% - за партію "Слуга народу",
  • 15,8% - за партію "Опозиційна платформа - За життя",
  • 15,2% - за партію "Європейська солідарність",
  • 12% - за партію "Батьківщина",
  • 3,6% - за "Партію Шарія",
  • 3,5% - за партію "Голос",
  • 3,4% - за партію "Сила і честь",
  • 2,7% - за Радикальну партію Олега Ляшка,
  • 2,5% - за партію "Громадянська позиція",
  • 2% - за партію "Свобода",
  • 1,7% - за партію "Опозиційний блок",
  • за інші партії - всього 5%.

Відзначається, що КМІС провів опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України.

У вибірку не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької і Луганської областей.


рейтинг Слуга народа ВР опитування
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