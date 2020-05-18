Рейтинг президента Украины опустился ниже 40% - соцопрос

По данным опроса, 13,9 % поддержали бы Юрия Бойко, 13,3 % – Петра Порошенко, 8,6 % – Юлию Тимошенко, 5,9 % – Игоря Смешко

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По данным опроса, 13,9 % поддержали бы Юрия Бойко, 13,3 % – Петра Порошенко, 8,6 % – Юлию Тимошенко, 5,9 % – Игоря Смешко

Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента Украины, то 39,3% граждан проголосовали бы за Владимира Зеленского (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором). А во втором туре действующего президента поддержат около 75% избирателей.

Об этом свидетельствуют данные социологической группы "Рейтинг”, сообщает RegioNews.

Почти так же, как и год назад, если бы во второй тур сегодня вышли Зеленский и Порошенко, то 75 % среди избирателей поддержали бы действующего президента, а 25% – проголосовали за Порошенко”, – говорится в сообщении.

Также среди всех президентов независимой Украины 20% украинцев думают, что лучшим был Леонид Кучма. Еще 16% ответили, что лучшим президентом является Владимир Зеленский. А на третьем месте с 13% оказался Леонид Кравчук.

Кроме того, 12% назвали лучшим президентом Петра Порошенко, 9% - Виктора Януковича, 6% - Виктора Ющенко. В то же время, 14% ответили, что ни один из них не был лучшим, еще 10% - затруднились ответить.

Отмечается, что чаще Кучму и Януковича выбирали жители юго-восточных областей, Порошенко - жители западно-центральных регионов. Зеленского чаще выбирали молодые опрошенные, а Кравчука - старшие.

Соцопрос проводился в период 12-13 мая 2020 г. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: телефонные интервью с внедрением компьютера. Опрошено 3000 респондентов.

Как ранее сообщалось, рейтинг президентской партии продолжает снижаться, а рейтинги остальных политсил растут.