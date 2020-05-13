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13 травня 2020, 13:24 18

Проти мене готується вкидання бруду, пов'язане зі схемами в ДАБІ, яку ми ліквідуємо, - Сергій Трофімов

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13 травня 2020, 13:24 18
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У медіа проти Трофімова з'явилося дуже багато фейків
Фото: pravda.com.ua
У медіа проти Трофімова з'явилося дуже багато фейків

Перший заступник голови Офісу Президента Сергій Трофімов володіє інформацією про те, що проти нього готується чергова інформаційна атака і провокація, пов'язана з ліквідацією Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ).

Про це Сергій Трофімов сказав в інтерв'ю у програмі "В гостях у Дмитра Гордона".

Розповідаючи про те, що проти нього зараз дуже багато фейків, Сергій Трофимов зазначив: "Може бути, що це чиєсь замовлення, або якась спланована акція. В силу того, що я все частіше став з'являтися, мене приписують до якихось фейків і маніпуляцій, то "Велюр", то мер Черкас, зараз мені активно хочуть приписати схеми в ДАБІ (ред. – Державна архітектурно-будівельна інспекція), які наша влада за ініціативою президента вже ліквідовують цей розсадник корупції в будівельній сфері".

Трофімов також заявив, що у нього є інформація, що "готують якийсь нове вкидання бруду з цього приводу. Але даремно витрачають гроші. Це вже питання принципове. Ми дотиснемо (ред. - ліквідацію ДАБІ і пов'язані з нею корупційні схеми). Це буде успішний кейс по боротьбі з корупцією".

Нагадаємо, Сергій Трофимов був призначений першим заступником голови Офісу Президента 21 травня 2019 року. Родом із Запоріжжя, закінчив Запорізький будівельний технікум і Бізнес-школу "Міжнародний інститут менеджменту". До перемоги Зеленського на президентських виборах Трофімов з 2005 року працював в ТОВ "Студія Квартал 95". З 2007-го по 2019 рік – був виконавчим продюсером студії. Під час виборчої кампанії в штабі Зеленського очолював неформальну групу "Квартал". В даний час в Офісі Президента відповідає за регіональну політику.

Нагадаємо, в березні президент Володимир Зеленський заявив про ліквідацію ДАБІ і створення на її базі трьох держорганів на зміну: Державної сервісної служби містобудування, що буде виконувати реєстраційні функції в галузі будівництва; Державного агентства техрегулювання, і Держінспекції містобудування.


Сергій Трофимов Офіс президента ДАБІ інформатака
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