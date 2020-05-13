Проти мене готується вкидання бруду, пов'язане зі схемами в ДАБІ, яку ми ліквідуємо, - Сергій Трофімов
Перший заступник голови Офісу Президента Сергій Трофімов володіє інформацією про те, що проти нього готується чергова інформаційна атака і провокація, пов'язана з ліквідацією Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ).
Про це Сергій Трофімов сказав в інтерв'ю у програмі "В гостях у Дмитра Гордона".
Розповідаючи про те, що проти нього зараз дуже багато фейків, Сергій Трофимов зазначив: "Може бути, що це чиєсь замовлення, або якась спланована акція. В силу того, що я все частіше став з'являтися, мене приписують до якихось фейків і маніпуляцій, то "Велюр", то мер Черкас, зараз мені активно хочуть приписати схеми в ДАБІ (ред. – Державна архітектурно-будівельна інспекція), які наша влада за ініціативою президента вже ліквідовують цей розсадник корупції в будівельній сфері".
Трофімов також заявив, що у нього є інформація, що "готують якийсь нове вкидання бруду з цього приводу. Але даремно витрачають гроші. Це вже питання принципове. Ми дотиснемо (ред. - ліквідацію ДАБІ і пов'язані з нею корупційні схеми). Це буде успішний кейс по боротьбі з корупцією".
Нагадаємо, Сергій Трофимов був призначений першим заступником голови Офісу Президента 21 травня 2019 року. Родом із Запоріжжя, закінчив Запорізький будівельний технікум і Бізнес-школу "Міжнародний інститут менеджменту". До перемоги Зеленського на президентських виборах Трофімов з 2005 року працював в ТОВ "Студія Квартал 95". З 2007-го по 2019 рік – був виконавчим продюсером студії. Під час виборчої кампанії в штабі Зеленського очолював неформальну групу "Квартал". В даний час в Офісі Президента відповідає за регіональну політику.
Нагадаємо, в березні президент Володимир Зеленський заявив про ліквідацію ДАБІ і створення на її базі трьох держорганів на зміну: Державної сервісної служби містобудування, що буде виконувати реєстраційні функції в галузі будівництва; Державного агентства техрегулювання, і Держінспекції містобудування.
- 20:24 13 травня Коронавірус може перекреслити усі успіхи охорони здоров'я, - ВООЗ
- 19:39 13 травня Мін’юст очікує на позови через "антиколомойський” закон
- 19:12 13 травня Мінфін сподівається отримати транш від МВФ ще в травні
- 19:08 13 травня У Харкові змінили начальника райвідділу поліції після "злитої" в мережу скандальної наради
- 18:58 13 травня Заступник Філатова розповів коли та як у Дніпрі закінчиться карантин
- 18:43 13 травня Роми вимагають від мера Івано-Франківська 250 тис грн компенсації
- 22:00 12 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 16:48 06 травня "Там цифра нормальна": у мережі з'явилася нова порція "плівок Єрмака"
- 20:59 07 травня Чернишов з'їздив до Вінниці пропіарити досягнення команди Гройсмана
- 17:04 07 травня Рада проголосувала за масове тестування українців і страхування медиків
- 13:15 06 травня Ослаблення карантину в Києві не торкнеться транспорту
- 18:30 12 травня Коронавірус: найважливіше за добу