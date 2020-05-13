Против меня готовится вброс грязи, связанный со схемами в ГАСИ, которую мы ликвидируем, - Сергей Трофимов

В медиа против Трофимова появилось очень много фейков

Фото: pravda.com.ua

В медиа против Трофимова появилось очень много фейков

Первый заместитель главы Офиса Президента Сергей Трофимов владеет информацией о том, что против него готовится очередная информационная атака и провокация, связанная с ликвидацией Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ).

Об этом Сергей Трофимов сказал в интервью в программе "В гостях у Дмитрия Гордона".

Рассказывая о том, что против него сейчас очень много фейков, Сергей Трофимов отметил: "Может быть это чей-то заказ, или какая-то спланированная акция. В силу того, что я все чаще стал мелькать, меня приписывают к каким-то фейкам и манипуляциям, то "Велюр", то мэр Черкасс, сейчас мне активно хотят приписать схемы в ГАСИ (ред. – Государственная архитектурно-строительная инспекция), которые наша власть по инициативе президента уже ликвидируют этот рассадник коррупции в строительной сфере".

Трофимов также заявил, что у него есть информация, что "готовят какой-то новый вброс грязи по этому поводу. Но зря тратят деньги. Это уже вопрос принципиальный. Мы дожмем (ред. - ликвидацию ГАСИ и связанные с ней коррупционные схемы). Это будет успешный кейс по борьбе с коррупцией".

Напомним, Сергей Трофимов был назначен первым заместителем главы Офиса Президента 21 мая 2019 года. Родом из Запорожья, закончил Запорожский строительный техникум и Бизнес-школу "Международный институт менеджмента". До победы Зеленского на президентских выборах Трофимов с 2005 года работал в ООО "Студия Квартал 95". С 2007-го по 2019 год – был исполнительным продюсером студии. Во время избирательной кампании в штабе Зеленского возглавлял неформальную группу "Квартал". В настоящее время в Офисе Президента отвечает за региональную политику.

Напомним, в марте президент Владимир Зеленский заявил о ликвидации ГАСИ и создание на ее базе трех госорганов на смену: Государственной сервисной службы градостроительства, которая будет выполнять регистрационные функции в области строительства; Государственного агентства техрегулирования, и Госинспекции градостроительства.