Перший заступник голови ОП Трофімов запустив телеграм-канал, щоб видавати актуальну інформацію про регіональну політику
Перший заступник голови Офісу Президента Сергій Трофімов відкрив канал в соціальній мережі "Telegram".
Про це Сергій Трофімов сказав в інтерв'ю у програмі "В гостях у Дмитра Гордона".
Мене немає і не було в соцмережах. Не моя історія просто, я не бачу в цьому якоїсь цінності. Тому не сиджу, не пощу, не коментую, не живу цим життям і спокійний, і щасливий. Інтернет-видання читаю, звичайно", - розповів Трофімов.
На питання: "Чи є у вас свій телеграм-канал", заступник голови ВП відповів: "Свого телеграм-каналу не було, але насправді це питання стало настільки гострим, що я, користуючись нагодою, хотів би проанонсувати, що прямо сьогодні його і запущу". Телеграм-канал отримав назву TROFiMOV.
"Я хотів би все-таки від себе, якщо це стосується мене і моєї роботи, виставляти в "ефір" і видавати найактуальнішу і релевантну інформацію, на основі якої можна було б робити висновки, знайомитися з частиною моєї роботи, розуміти, що відбувається в регіональній політиці", - пояснив мету запуску каналу Трофімов.
Нагадаємо, Сергій Трофімов був призначений першим заступником голови Офісу Президента 21 травня 2019 року. Родом із Запоріжжя, закінчив Запорізький будівельний технікум і Бізнес-школу "Міжнародний інститут менеджменту". До перемоги Зеленського на президентських виборах Трофімов з 2005 року працював в ТОВ "Студія Квартал 95". З 2007-го по 2019 рік – був виконавчим продюсером студії. Під час виборчої кампанії в штабі Зеленського очолював неформальну групу "Квартал". В даний час в Офісі Президента відповідає за регіональну політику.
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