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13 мая 2020, 10:49 4

Первый замглавы ОП Трофимов запустил телеграмм-канал, чтобы выдавать актуальную информацию о региональной политике

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13 мая 2020, 10:49 4
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Он запускает данный телеграмм-канал, чтобы выдавать информацию о региональной политике из первых уст
Фото: pravda.com.ua
Он запускает данный телеграмм-канал, чтобы выдавать информацию о региональной политике из первых уст

Первый заместитель главы Офиса Президента Сергей Трофимов открыл канал в социальной сети "Telegram".

Об этом Сергей Трофимов сказал в интервью в программе "В гостях у Дмитрия Гордона".

Меня нет и не было в соцсетях. Не моя история просто, я не вижу в этом для себя какой-то ценности. Поэтому не сижу, не пощу, не комментирую, не живу этой жизнью и спокоен, и счастлив. Интернет-издания читаю, конечно", - рассказал Трофимов.

На вопрос: "Есть ли у вас свой телеграмм-канал", замглавы ОП ответил: "Своего телеграмм-канала не было, но на самом деле этот вопрос стал настолько острым, что я, пользуясь возможностью, хотел бы проанонсировать, что прямо сегодня его и запущу". Телеграм-канал получил название TROFiMOV.

"Я хотел бы все-таки от себя, если это касается меня и моей работы, выставлять в "эфир" и выдавать самую актуальную и релевантную информацию, на основе которой можно было бы делать выводы, знакомиться с частью моей работы, понимать, что происходит в региональной политике", - пояснил цель запуска канала Трофимов.

Напомним, Сергей Трофимов был назначен первым заместителем главы Офиса Президента 21 мая 2019 года. Родом из Запорожья, закончил Запорожский строительный техникум и Бизнес-школу "Международный институт менеджмента". До победы Зеленского на президентских выборах Трофимов с 2005 года работал в ООО "Студия Квартал 95". С 2007-го по 2019 год – был исполнительным продюсером студии. Во время избирательной кампании в штабе Зеленского возглавлял неформальную группу "Квартал". В настоящее время в Офисе Президента отвечает за региональную политику.


регионы Сергей Трофимов Telegram региональная политика
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