Повноцінне міжнародне авіасполучення не відновиться влітку - глава МЗС
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що не слід очікувати відновлення повноцінного міжнародного авіасполучення цього літа.
Про це він сказав в ефірі програми "Сніданок з 1+1", передає RegioNews.
Ми дуже обережно влітку спробуємо почати повертати внутрішнє авіасполучення. З міжнародним буде складніше: рішення залежить не тільки від нас... Але скажу відразу: протягом літа повноцінного відновлення міжнародного авіасполучення не буде", - зазначив глава МЗС.
За його словами, зараз здійснюються тільки спецрейси для евакуації українців з-за кордону.
Він припустив можливість відновлення міжнародного авіасполучення у вересні.
Міністр зазначив, що в країнах Європи, які є туристичними напрямками, зараз "самі ламають голову над тим, як це все врегулювати".
Нагадаємо, 25 березня Кабмін продовжив карантин і ввів по всій Україні надзвичайну ситуацію.
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