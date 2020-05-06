Повноцінне міжнародне авіасполучення не відновиться влітку - глава МЗС

Внутрішнє авіасполучення спробують акуратно повернути вже цього літа

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Внутрішнє авіасполучення спробують акуратно повернути вже цього літа

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що не слід очікувати відновлення повноцінного міжнародного авіасполучення цього літа.

Про це він сказав в ефірі програми "Сніданок з 1+1", передає RegioNews.

Ми дуже обережно влітку спробуємо почати повертати внутрішнє авіасполучення. З міжнародним буде складніше: рішення залежить не тільки від нас... Але скажу відразу: протягом літа повноцінного відновлення міжнародного авіасполучення не буде", - зазначив глава МЗС.

За його словами, зараз здійснюються тільки спецрейси для евакуації українців з-за кордону.

Він припустив можливість відновлення міжнародного авіасполучення у вересні.

Міністр зазначив, що в країнах Європи, які є туристичними напрямками, зараз "самі ламають голову над тим, як це все врегулювати".

Нагадаємо, 25 березня Кабмін продовжив карантин і ввів по всій Україні надзвичайну ситуацію.