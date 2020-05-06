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06 травня 2020, 13:02 13

Повноцінне міжнародне авіасполучення не відновиться влітку - глава МЗС

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06 травня 2020, 13:02 13
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Внутрішнє авіасполучення спробують акуратно повернути вже цього літа
Facebook/Дмитро Кулеба
Внутрішнє авіасполучення спробують акуратно повернути вже цього літа

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що не слід очікувати відновлення повноцінного міжнародного авіасполучення цього літа.

Про це він сказав в ефірі програми "Сніданок з 1+1", передає RegioNews.

Ми дуже обережно влітку спробуємо почати повертати внутрішнє авіасполучення. З міжнародним буде складніше: рішення залежить не тільки від нас... Але скажу відразу: протягом літа повноцінного відновлення міжнародного авіасполучення не буде", - зазначив глава МЗС.

За його словами, зараз здійснюються тільки спецрейси для евакуації українців з-за кордону.

Він припустив можливість відновлення міжнародного авіасполучення у вересні.

Міністр зазначив, що в країнах Європи, які є туристичними напрямками, зараз "самі ламають голову над тим, як це все врегулювати".

Нагадаємо, 25 березня Кабмін продовжив карантин і ввів по всій Україні надзвичайну ситуацію.


транспорт МЗС літак Дмитро Кулеба
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