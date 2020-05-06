Полноценное международное авиасообщение не возобновится этим летом - глава МИД

Внутреннее авиасообщение попробуют аккуратно вернуть уже этим летом

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Внутреннее авиасообщение попробуют аккуратно вернуть уже этим летом

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не следует ожидать возобновления полноценного международного авиасообщения этим летом.

Об этом он сказал в эфире программы "Завтрак с 1+1", передает RegioNews.

Мы очень осторожно летом попробуем начать возвращать внутреннее авиасообщение. С международным будет сложнее: решение зависит не только от нас... Но скажу сразу: в течение лета полноценного возобновления международного авиасообщения не будет", - отметил глава МИД.

По его словам, сейчас осуществляются только спецрейсы для эвакуации украинцев из-за рубежа.

Он предположил о возможности возобновления международного авиасообщения в сентябре.

Министр отметил, что в странах Европы, которые являются туристическими направлениями, сейчас "сами ломают голову над тем, как это все урегулировать".

Напомним, 25 марта Кабмин продлил карантин и ввел по всей Украине чрезвычайную ситуацию.