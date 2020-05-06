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06 мая 2020, 13:02 12

Полноценное международное авиасообщение не возобновится этим летом - глава МИД

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06 мая 2020, 13:02 12
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Внутреннее авиасообщение попробуют аккуратно вернуть уже этим летом
Facebook/Дмитрий Кулеба
Внутреннее авиасообщение попробуют аккуратно вернуть уже этим летом

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не следует ожидать возобновления полноценного международного авиасообщения этим летом.

Об этом он сказал в эфире программы "Завтрак с 1+1", передает RegioNews.

Мы очень осторожно летом попробуем начать возвращать внутреннее авиасообщение. С международным будет сложнее: решение зависит не только от нас... Но скажу сразу: в течение лета полноценного возобновления международного авиасообщения не будет", - отметил глава МИД.

По его словам, сейчас осуществляются только спецрейсы для эвакуации украинцев из-за рубежа.

Он предположил о возможности возобновления международного авиасообщения в сентябре.

Министр отметил, что в странах Европы, которые являются туристическими направлениями, сейчас "сами ломают голову над тем, как это все урегулировать".

Напомним, 25 марта Кабмин продлил карантин и ввел по всей Украине чрезвычайную ситуацию.


транспорт МИД самолет Дмитрий Кулеба
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