Індія передала Україні 30 тисяч таблеток для боротьби з коронавірусом
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба офіційно отримав від Посла Республіки Індія Партха Сатпатхі партію препарату з гідроксихлорохіном, яку уряд Індії передав Україні в якості гуманітарної допомоги для боротьби з COVID-19.
Церемонія передачі відбулася у приміщенні Міністерства закордонних справ України, передає RegioNews з посиланням на прес-службу міністерства.
Це справжній жест дружби з боку індійського народу та Уряду Індії. Цей крок надалі посилює партнерство наших країн і демонструє, що Індія та Україна здатні разом протистояти глобальним викликам", - заявив Кулеба.
Подальший розподіл партії в 30 тисяч таблеток серед медичних установ та контроль їх застосування буде здійснювати Міністерство охорони здоров'я.
Уряд Індії також надав спеціальний дозвіл на комерційне придбання гідроксихлорохіну для потреб МОЗ України.
Також у складі гуманітарної допомоги з Індії прибула партія вакцин від тифу, менінгіту, холери і малярії, призначених для українського миротворчого корпусу в Конго.
Нагадаємо, ефективність препаратів гідроксихлорохіна у лікуванні хворих на COVID-19 нині ретельно вивчається у багатьох країнах, зокрема у США та країнах ЄС.
Урядом Республіки Індія встановлено обмеження на експорт препаратів з діючою речовиною гідроксихлорохін. Окремі дозволи надаються на його придбання у визначеній кількості або на безоплатну передачу дружнім країнам у якості гуманітарної допомоги.
Як повідомлялося раніше, станом на 5 травня в Україні зафіксовано 12 697 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.
- 18:55 05 травня Спалах коронавірусу зафіксували на Южно-Українській АЕС
- 18:54 05 травня У Кіровоградської ОДА з'явився новий керівник
- 18:45 05 травня У Києві поліція патрулюватиме пожежонебезпечні ділянки лісових масивів
- 18:25 05 травня МАУ організовує перевезення українських заробітчан до п'яти країн
- 18:02 05 травня П'ятьох медиків Львова госпіталізували з підозрою на коронавірус
- 17:48 05 травня У медиків Волині забрали 43 мільйони на придбання машин "швидкої"
- 15:55 05 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 11:58 30 квітня У Харкові затримали голу жінку, яка з собою в пакеті носила відрізану голову
- 17:00 01 травня Немає ніякого карантину! або Велюровий майдан?, – НеПогода
- 15:36 28 квітня На банки поклали фіскальні функції: будуть відстежувати грошові перекази
- 15:07 28 квітня Кабмін відкликав подання на призначення Саакашвілі
- 16:47 02 травня Мер Черкас звинуватив Зеленського у корупції