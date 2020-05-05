Індія передала Україні 30 тисяч таблеток для боротьби з коронавірусом

Їх використання буде контролювати МОЗ

mfa.gov.ua

Їх використання буде контролювати МОЗ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба офіційно отримав від Посла Республіки Індія Партха Сатпатхі партію препарату з гідроксихлорохіном, яку уряд Індії передав Україні в якості гуманітарної допомоги для боротьби з COVID-19.

Церемонія передачі відбулася у приміщенні Міністерства закордонних справ України, передає RegioNews з посиланням на прес-службу міністерства.

Це справжній жест дружби з боку індійського народу та Уряду Індії. Цей крок надалі посилює партнерство наших країн і демонструє, що Індія та Україна здатні разом протистояти глобальним викликам", - заявив Кулеба.

Подальший розподіл партії в 30 тисяч таблеток серед медичних установ та контроль їх застосування буде здійснювати Міністерство охорони здоров'я.

Уряд Індії також надав спеціальний дозвіл на комерційне придбання гідроксихлорохіну для потреб МОЗ України.

Також у складі гуманітарної допомоги з Індії прибула партія вакцин від тифу, менінгіту, холери і малярії, призначених для українського миротворчого корпусу в Конго.

Нагадаємо, ефективність препаратів гідроксихлорохіна у лікуванні хворих на COVID-19 нині ретельно вивчається у багатьох країнах, зокрема у США та країнах ЄС.

Урядом Республіки Індія встановлено обмеження на експорт препаратів з діючою речовиною гідроксихлорохін. Окремі дозволи надаються на його придбання у визначеній кількості або на безоплатну передачу дружнім країнам у якості гуманітарної допомоги.

Як повідомлялося раніше, станом на 5 травня в Україні зафіксовано 12 697 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.