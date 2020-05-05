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05 мая 2020, 15:49 9

Индия передала Украине 30 тысяч таблеток для борьбы с коронавирусом

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05 мая 2020, 15:49 9
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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба официально получил от посла Индии Партха Сатпатхи партию препарата с гидроксихлорохином, которую правительство Индии передало Украине в качестве гуманитарной помощи для борьбы с COVID-19.

Церемония передачи прошла в здании Министерства иностранных дел Украины, передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу министерства.

Это настоящий жест дружбы со стороны индийского народа и правительства Индии. Этот шаг в дальнейшем усиливает партнерство наших стран и демонстрирует, что Индия и Украина способны вместе противостоять глобальным вызовам", - заявил Кулеба.

Дальнейшее распределение партии в 30 тысяч таблеток среди медицинских учреждений и контроль их применения будет осуществлять Министерство здравоохранения.

Правительство Индии дало спецразрешение на коммерческую покупку гидроксихлорохина для нужд Минздрава Украины.

Также в составе гуманитарной помощи из Индии прибыла партия вакцин от тифа, менингита, холеры и малярии, предназначенных для украинского миротворческого корпуса в Конго.

Напомним, эффективность препаратов гидроксихлорохина в лечении больных COVID-19 в настоящее время тщательно изучается во многих странах, в частности в США и странах ЕС.

Правительством Индии установлено ограничение на экспорт препаратов с действующим веществом гидроксихлорохин. Отдельные разрешения предоставляются на его приобретение в определенном количестве или на бесплатную передачу дружественным странам в качестве гуманитарной помощи.

Как ранее сообщалось, по состоянию на 5 мая в Украине зафиксировано 12 697 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.


Украина МИД лекарства Индия
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