Російські соцмережі в Україні пропонують заборонити ще на три роки
Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.
Зазначається, що з 2017 року, коли вперше була запроваджена заборона, українська аудиторія цих російських соціальних мереж зменшилася втричі.
"Проти України триває гібридна війна, і ми продовжуємо протистояти інформаційним атакам з боку РФ. Тож у продовженні санкцій є сенс: цим ми захистимо наших громадян від фейків і маніпуляцій, а відповідно – збережемо безпеку держави в цілому", – йдеться в зверненні голови СБУ.
Відомо, що з 2017 року СБУ відкрила майже 100 кримінальних справ за фактом ведення антиукраїнської пропаганди, посягання на територіальну цілісність та недоторканність України та підривної діяльності в цих соцмережах.
Також згідно із повідомленням на сайті Верховної Ради України, в парламенті зареєстрований проєкт постанови №3319, який також пропонує заборонити соціальні мережі країни-агресора.
Постановою пропонується рекомендувати Раді національної безпеки і оборони прийняти рішення про продовження строку застосування санкцій. Повідомляється, що Верховний суд підтвердив законність накладених санкцій.
Проєкт закону буде розглянутий профільним комітетом Верховної Ради, потім він потрапить на голосування.
Нагадаємо, 13 березня Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до складу Ради національної безпеки та оборони.
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