Российские соцсети в Украине предлагают запретить еще на три года
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.
Отмечается, что с 2017 года, когда впервые был введен запрет, украинская аудитория этих российских соцально сетей уменьшилась втрое.
"Против Украины продолжается гибридная война, и мы продолжаем противостоять информационным атакам со стороны РФ. Поэтому в продолжении санкций есть смысл: этим мы защитим наших граждан от фейков и манипуляций, а соответственно - сохраним безопасность государства в целом", - говорится в обращении председателя СБУ.
Известно, что с 2017 года СБУ открыла почти 100 уголовных дел по факту ведения антиукраинской пропаганды, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и подрывной деятельности в этих соцсетях.
Также согласно сообщению на сайте Верховной Рады Украины, в парламенте зарегистрирован проект постановления №3319, который предлагает запретить социальные сети страны-агрессора.
Постановлением предлагается рекомендовать Совету национальной безопасности и обороны принять решение о продлении срока применения санкций. Сообщается, что Верховный суд подтвердил законность наложенных санкций.
Проект закона будет рассмотрен профильным комитетом Верховной Рады, потом он попадет на голосование.
Напомним, 13 марта Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав Совета национальной безопасности и обороны.
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