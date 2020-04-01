У Житомирській області у результаті ДТП загинув засновник банків "Аваль" і "Престиж" та концерну "Молочний альянс", нардеп третього, четвертого і п'ятого скликань Федір Шпиг

Фото: Cторінка Федора Шпига у Facebook

У Житомирській області у результаті ДТП загинув засновник банків "Аваль" і "Престиж" та концерну "Молочний альянс", нардеп третього, четвертого і п'ятого скликань Федір Шпиг

Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції Житомирської області.

Аварія сталася 31 березня на 215-му кілометрі траси Київ-Чоп біля с. Романівка Новоград-Волинського району.

Попередньо встановлено, що водій втратив керування. Mercedes, у якому їхав підприємець, перекинувся у кювет і зайнявся.

У результаті Федір Шпиг і його пасажирка загинули на місці ДТП. Ще одну пасажирку госпіталізували у важкому стані до Новоград-Волинської ЦРЛ.

Пізніше загибель Шпига в ДТП підтвердив його бізнес-партнер Олександр Деркач.

Федір Шпиг — народний депутат третього, четвертого і п'ятого скликань, засновник банків "Аваль" і "Престиж", холдингу "Молочний альянс" (торгові марки "Славія", "Молочний Шлях", "Здорово" і "Яготинське").