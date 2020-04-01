В Житомирской области в результате ДТП погиб основатель банков "Аваль" и "Престиж" и концерна "Молочный альянс", нардеп третьего, четвертого и пятого созывов Федор Шпиг

Фото: Страница Федора Шпига в Facebook

В Житомирской области в результате ДТП погиб основатель банков "Аваль" и "Престиж" и концерна "Молочный альянс", нардеп третьего, четвертого и пятого созывов Федор Шпиг

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполіції Житомирской области.

Авария произошла 31 марта на 215-м километре трассы Киев-Чоп возле с. Романовка Новоград-Волынского района.

Предварительно установлено, что водитель потерял управление. Mercedes, в котором ехал предприниматель, перевернулся в кювет и загорелся.

В результате Федор Шпиг и его пассажирка погибли на месте ДТП. Еще одну пассажирку госпитализировали в тяжелом состоянии в Новоград-Волынской ЦРБ.

Позже гибель Шпига в ДТП подтвердил его бизнес-партнер Александр Деркач.

Федор Шпиг — народный депутат третьего, четвертого и пятого созывов, основатель банков "Аваль" и "Престиж", холдинга "Молочный альянс" (торговые марки "Славия", "Молочный Шлях", "Здорово" и "Яготинское").