Ємець звинуватив у своїй відставці Супрун

Звільнений міністр охорони здоров’я Ілля Ємець бачить причину своєї відставки у позиції колишньої очільниці МОЗ Уляни Супрун

Фото: facebook/moz.ukr

Звільнений міністр охорони здоров’я Ілля Ємець бачить причину своєї відставки у позиції колишньої очільниці МОЗ Уляни Супрун

Як передає RegioNews, про це він заявив Нromadske після голосування Ради за його відставку.

"Я думаю, підстави такі: що нашій команді, їй було представлено продовження реформування охорони здоров’я, вона не сподобалась нашим головним опонентам - це є виконувачка обов’язків (міністра охорони здоров’я Уляна - ред.) Супрун, яка за 3, по-моєму, роки продовжує, ну будемо так казати, знищує стаціонарний рівень допомоги", - сказав він.

При цьому ексміністр підкреслив, що "як спеціаліст вважає", що надання допомоги стаціонарного рівня простим людям буде неможливим через реформи Супрун.

Ємець також додав, що говорив про свою відставку з президентом Володимиром Зеленським, але подробиць не навів.

Нагадаємо, 30 березня Верховна Рада звільнила Ігоря Уманського з посади міністра фінансів і Іллю Ємця з посади міністра охорони здоров'я. При цьому нардепи провалили голосування за призначення нових голів Мінфіну Сергія Марченка та МОЗ Максима Степанова.

Пізніше Рада все-таки проголосувала за проекти постанов про призначення міністрів фінансів і охорони здоров'я України.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль пояснив причини звільнення Ємця так: країна вимагає швидких дій.