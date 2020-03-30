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30 марта 2020, 18:38 4

Емец обвинил в своей отставке Супрун

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30 марта 2020, 18:38 4
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Уволенный министр здравоохранения Илья Емец видит причину своей отставки в позиции бывшей главы Минздрава Ульяны Супрун
Фото: facebook/moz.ukr
Уволенный министр здравоохранения Илья Емец видит причину своей отставки в позиции бывшей главы Минздрава Ульяны Супрун

Как передает RegioNews, об этом он заявил Нromadske после голосования Рады за его отставку.

"Я думаю, основания такие: что нашей команде, ей было представлено продолжение реформирования здравоохранения, она не понравилась нашим главным оппонентам - это исполняющая обязанности (министра здравоохранения Ульяна - ред.) Супрун, которая за 3, по-моему, года продолжает, ну будем так говорить, уничтожает стационарный уровень помощи", - сказал он.

При этом экс-министр подчеркнул, что "как специалист считает", что предоставление помощи стационарного уровня простым людям будет невозможным из-за реформы Супрун.

Емец также добавил, что говорил о своей отставке с президентом Владимиром Зеленским, но подробностей не привел.

Напомним, 30 марта Верховная Рада уволила Игоря Уманского с должности министра финансов и Илью Емца с должности министра здравоохранения'я. При этом нардепы провалили голосование за назначение новых глав Минфина Сергея Марченко и МИНЗДРАВА Максима Степанова.

Позже Рада все-таки проголосовала за проекты постановлений о назначении министров финансов и охраны здоровья'я України.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил причины увольнения Емца так: страна требует быстрых действий.


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