Емец обвинил в своей отставке Супрун
Как передает RegioNews, об этом он заявил Нromadske после голосования Рады за его отставку.
"Я думаю, основания такие: что нашей команде, ей было представлено продолжение реформирования здравоохранения, она не понравилась нашим главным оппонентам - это исполняющая обязанности (министра здравоохранения Ульяна - ред.) Супрун, которая за 3, по-моему, года продолжает, ну будем так говорить, уничтожает стационарный уровень помощи", - сказал он.
При этом экс-министр подчеркнул, что "как специалист считает", что предоставление помощи стационарного уровня простым людям будет невозможным из-за реформы Супрун.
Емец также добавил, что говорил о своей отставке с президентом Владимиром Зеленским, но подробностей не привел.
Напомним, 30 марта Верховная Рада уволила Игоря Уманского с должности министра финансов и Илью Емца с должности министра здравоохранения'я. При этом нардепы провалили голосование за назначение новых глав Минфина Сергея Марченко и МИНЗДРАВА Максима Степанова.
Позже Рада все-таки проголосовала за проекты постановлений о назначении министров финансов и охраны здоровья'я України.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил причины увольнения Емца так: страна требует быстрых действий.
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