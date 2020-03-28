17:10  28 марта
В понедельник Верховная Рада может принять трех министров
16:46  28 марта
Двух военных ранили на Донбассе: один в тяжелом состоянии
16:35  28 марта
"Голос" внес в Раду проект постановления об увольнении Емца с должности министра
UA | RU
UA | RU
28 марта 2020, 15:14 23

Зеленский назначил главнокомандующего Вооруженных сил и начальника Генштаба

Читайте також
українською мовою
28 марта 2020, 15:14 23
Читайте також українською мовою
Президент Владимир Зеленский разделил должности начальника Генерального штаба и главнокомандующего Вооруженных сил Украины 
на фото: Руслан Хомчак, главнокомандующий Вооруженных сил
Президент Владимир Зеленский разделил должности начальника Генерального штаба и главнокомандующего Вооруженных сил Украины 

Об этом свидетельствуют указы президента, пишет RegioNews.

Так, одним указом президент уволил Руслана Хомчака с должности начальника Генерального штаба, а следующим указом назначил его главнокомандующим ВСУ.

Кроме того, руководителем Генштаба глава государства назначил Сергея Корнийчука.

Отметим, что ранее в украинской армии совмещались должности начальника Генштаба и главнокомандующего.

Теперь должности разделены в соответствии с принятым Верховной Радой законом.

Также Сергея Наева назначили командующим Объединенных сил ВСУ


армия Руслан Хомчак Сергей Корнейчук Генштаб
Сергея Наева назначили командующим Объединенных сил ВСУ
28 марта 2020, 13:12
В Вооруженных силах не зафиксировано ни одного случая коронавируса
24 марта 2020, 18:12
Улицы украинских городов будут патрулировать военные
22 марта 2020, 11:59
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
28 марта 2020, 18:41
Ярославский решил дать заработать брату на продаже медоборудования - глава Харьковской ОГА Кучер
21 марта 2020, 10:14
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
28 марта 2020, 17:49
Жена и.о. министра энергетики работает на Ахметова и получает более миллиона гривен зарплаты
27 марта 2020, 10:12
Коронавирус в Европе: репортаж из Мадрида
22 марта 2020, 12:00
Заложники границы и коронавируса: как украинские заробитчане добираются домой
26 марта 2020, 10:00
Последние Популярные
Владислав Чечеткин
Юрий Бутусов
Алексей Кривошеев
Все блоги »
Первой жертвой коронавируса на Ровенщине стал главный медицинский чиновник
27 марта 2020, 14:00
За маской коронавируса: выдворит ли Новинский из Херсона Дубинского
26 марта 2020, 16:15
Все публикации »
Украина на карантине, или Весна пришла – сидим дома, – НеПогода
27 марта 2020, 19:28
Ищи Ермака, или Как Зеленский тряхнул украинских олигархов, – НеПогода
23 марта 2020, 23:32
Как Украина прожила первую неделю на карантине, – НеПогода
20 марта 2020, 17:50
Все видео »
Труш Владимир
Председатель Тернопольской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »