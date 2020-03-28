Зеленский назначил главнокомандующего Вооруженных сил и начальника Генштаба

Президент Владимир Зеленский разделил должности начальника Генерального штаба и главнокомандующего Вооруженных сил Украины

на фото: Руслан Хомчак, главнокомандующий Вооруженных сил

Президент Владимир Зеленский разделил должности начальника Генерального штаба и главнокомандующего Вооруженных сил Украины

Об этом свидетельствуют указы президента, пишет RegioNews.

Так, одним указом президент уволил Руслана Хомчака с должности начальника Генерального штаба, а следующим указом назначил его главнокомандующим ВСУ.

Кроме того, руководителем Генштаба глава государства назначил Сергея Корнийчука.

Отметим, что ранее в украинской армии совмещались должности начальника Генштаба и главнокомандующего.

Теперь должности разделены в соответствии с принятым Верховной Радой законом.

Также Сергея Наева назначили командующим Объединенных сил ВСУ