Зеленский назначил главнокомандующего Вооруженных сил и начальника Генштаба
Президент Владимир Зеленский разделил должности начальника Генерального штаба и главнокомандующего Вооруженных сил Украины
Президент Владимир Зеленский разделил должности начальника Генерального штаба и главнокомандующего Вооруженных сил Украины
Об этом свидетельствуют указы президента, пишет RegioNews.
Так, одним указом президент уволил Руслана Хомчака с должности начальника Генерального штаба, а следующим указом назначил его главнокомандующим ВСУ.
Кроме того, руководителем Генштаба глава государства назначил Сергея Корнийчука.
Отметим, что ранее в украинской армии совмещались должности начальника Генштаба и главнокомандующего.
Теперь должности разделены в соответствии с принятым Верховной Радой законом.
Также Сергея Наева назначили командующим Объединенных сил ВСУ
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