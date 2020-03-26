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26 березня 2020, 20:23 8

Постраждалий майданівець помер, не дочекавшись рішення суду щодо "Беркуту"

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26 березня 2020, 20:23 8
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Сьогодні, 26 березня після тривалої хвороби помер один з потерпілих у справах Майдану, 78-річний житель міста Ладижин Микола Пасічник
Фото: Facebook
Сьогодні, 26 березня після тривалої хвороби помер один з потерпілих у справах Майдану, 78-річний житель міста Ладижин Микола Пасічник

Про це повідомив у Facebook його земляк Юрій Нагорний, передає RegioNews.

"Народна Самооборона м. Ладижин" з сумом повідомляє, що після важкої тривалої хвороби пішов з життя палкий патріот України, майданівець Микола Данилович Пасічник. Співчуваємо рідним і близьким покійного", - повідомив він.

Микола Пасічник помер у віці 78 років після тяжкої хвороби.

У Facebook-спільноті "Майдан 18-20 лютого. Як усе було" повідомляється, що слідство у справі Миколи Пасічника було завершено, і всі матеріали передані до Оболонського суду Києва.

Зазначається, що суд два роки затягував початок розгляду справи.

Пасічника затримали 22 січня 2014 року на вул. Грушевського у Києві. Його звинуватили нібито у побитті "беркутівців".

Тоді суддя Оболонського районного суду Юлія Швачач за клопотанням слідчого Віталія Матюші і прокурорів Ілони Клюге та Андрія Савчука обрали Пасічнику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше слідчі Держбюро розслідувань спільно із СБУ та Офісом генпрокурора затримали 12 березня ще одного підозрюваного в участі у злочинній організації, яка викрала активістів Євромайдану Ігоря Луценка та Юрія Вербицького.

10 березня 2020 року слідчі ДБР затримали іншого учасника цієї організації, підозрюваного у викраденні та катуванні активістів і умисному вбивстві Юрія Вербицького.

11 березня слідчі ДБР провели слідчий експеримент у кримінальному провадженні за фактом перевищення службових повноважень правоохоронцями та організації умисних вбивств протестувальників 20 лютого 2014 року.


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