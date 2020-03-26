Постраждалий майданівець помер, не дочекавшись рішення суду щодо "Беркуту"
Про це повідомив у Facebook його земляк Юрій Нагорний, передає RegioNews.
"Народна Самооборона м. Ладижин" з сумом повідомляє, що після важкої тривалої хвороби пішов з життя палкий патріот України, майданівець Микола Данилович Пасічник. Співчуваємо рідним і близьким покійного", - повідомив він.
Микола Пасічник помер у віці 78 років після тяжкої хвороби.
У Facebook-спільноті "Майдан 18-20 лютого. Як усе було" повідомляється, що слідство у справі Миколи Пасічника було завершено, і всі матеріали передані до Оболонського суду Києва.
Зазначається, що суд два роки затягував початок розгляду справи.
Пасічника затримали 22 січня 2014 року на вул. Грушевського у Києві. Його звинуватили нібито у побитті "беркутівців".
Тоді суддя Оболонського районного суду Юлія Швачач за клопотанням слідчого Віталія Матюші і прокурорів Ілони Клюге та Андрія Савчука обрали Пасічнику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Раніше слідчі Держбюро розслідувань спільно із СБУ та Офісом генпрокурора затримали 12 березня ще одного підозрюваного в участі у злочинній організації, яка викрала активістів Євромайдану Ігоря Луценка та Юрія Вербицького.
10 березня 2020 року слідчі ДБР затримали іншого учасника цієї організації, підозрюваного у викраденні та катуванні активістів і умисному вбивстві Юрія Вербицького.
11 березня слідчі ДБР провели слідчий експеримент у кримінальному провадженні за фактом перевищення службових повноважень правоохоронцями та організації умисних вбивств протестувальників 20 лютого 2014 року.
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