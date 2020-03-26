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26 марта 2020, 20:23 7

Пострадавший майдановец умер, не дождавшись решения суда по "Беркуту"

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26 марта 2020, 20:23 7
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Сегодня, 26 марта после продолжительной болезни скончался один из пострадавших по делам Майдана, 78-летний житель города Ладыжин Николай Пасечник
Фото: Facebook
Сегодня, 26 марта после продолжительной болезни скончался один из пострадавших по делам Майдана, 78-летний житель города Ладыжин Николай Пасечник

Об этом сообщил в Facebook его земляк Юрий Нагорный, передает RegioNews.

"Народная Самооборона г. Ладыжин" с прискорбием сообщает, что после тяжелой продолжительной болезни ушел из жизни пылкий патриот Украины, майдановец Николай Данилович Пасичник. Сочувствуем родным и близким покойного", - сообщил он.

Николай Пасечник умер в возрасте 78 лет после тяжелой болезни.

В Facebook-сообществе "Майдан 18-20 февраля. Как все было" сообщается, что следствие по делу Николая Пасечника было завершено, и все материалы переданы в Оболонский суд Киева.

Отмечается, что суд два года затягивал начало рассмотрения дела.

Пасечника задержали 22 января 2014 на ул. Грушевского в Киеве. Его обвинили якобы в избиении "беркутовцев".

Тогда судья Оболонского районного суда Юлия Швачач по ходатайству следователя Виталия Матюши и прокуроров Илоны Клюге и Андрея Савчука выбрали Пасичнику мерe пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее следователи Госбюро расследований совместно с СБУ и Офисом генпрокурора задержали 12 марта еще одного подозреваемого в участии в преступной организации, которая похитила активистов Евромайдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого.

10 марта 2020 года следователи ГБР задержали другого участника этой организации, подозреваемого в похищении и истязании активистов и умышленном убийстве Юрия Вербицкого.

11 марта следователи ГБР провели следственный эксперимент в уголовном производстве по факту превышения служебных полномочий правоохранителями и организации умышленных убийств протестующих 20 февраля 2014 года.


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