Пострадавший майдановец умер, не дождавшись решения суда по "Беркуту"
Об этом сообщил в Facebook его земляк Юрий Нагорный, передает RegioNews.
"Народная Самооборона г. Ладыжин" с прискорбием сообщает, что после тяжелой продолжительной болезни ушел из жизни пылкий патриот Украины, майдановец Николай Данилович Пасичник. Сочувствуем родным и близким покойного", - сообщил он.
Николай Пасечник умер в возрасте 78 лет после тяжелой болезни.
В Facebook-сообществе "Майдан 18-20 февраля. Как все было" сообщается, что следствие по делу Николая Пасечника было завершено, и все материалы переданы в Оболонский суд Киева.
Отмечается, что суд два года затягивал начало рассмотрения дела.
Пасечника задержали 22 января 2014 на ул. Грушевского в Киеве. Его обвинили якобы в избиении "беркутовцев".
Тогда судья Оболонского районного суда Юлия Швачач по ходатайству следователя Виталия Матюши и прокуроров Илоны Клюге и Андрея Савчука выбрали Пасичнику мерe пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее следователи Госбюро расследований совместно с СБУ и Офисом генпрокурора задержали 12 марта еще одного подозреваемого в участии в преступной организации, которая похитила активистов Евромайдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого.
10 марта 2020 года следователи ГБР задержали другого участника этой организации, подозреваемого в похищении и истязании активистов и умышленном убийстве Юрия Вербицкого.
11 марта следователи ГБР провели следственный эксперимент в уголовном производстве по факту превышения служебных полномочий правоохранителями и организации умышленных убийств протестующих 20 февраля 2014 года.
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