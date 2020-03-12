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"Справи Майдану": ДБР провело слідчий експеримент щодо розстрілів на Інститутській
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12 березня 2020, 10:57

"Справи Майдану": затриманий ще один "тітушка" за викрадення євромайданівців

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12 березня 2020, 10:57
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Слідчі Держбюро розслідувань спільно із СБУ та Офісом генпрокурора затримали 12 березня ще одного підозрюваного в участі у злочинній організації, яка викрала активістів Євромайдану Ігоря Луценка та Юрія Вербицького
Слідчі Держбюро розслідувань спільно із СБУ та Офісом генпрокурора затримали 12 березня ще одного підозрюваного в участі у злочинній організації, яка викрала активістів Євромайдану Ігоря Луценка та Юрія Вербицького

Про це RegioNews повідомили у пресслужбі бюро.

Як зазначається, 27 лютого 2020 року йому було повідомлено про підозру в участі в злочинній організації (ч. 1 ст. 255 ККУ) та незаконному позбавленні волі і викраденні людини (ч. 3 ст. 146 ККУ).

"У зв'язку з тим, що він не з‘явився на виклик, було отримано дозвіл слідчого судді на затримання підозрюваного. Наразі вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу. У разі доведення вини, підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 12 років", - йдеться у повідомленні.

Слідством встановлено, що мешканець міста Біла Церква Київської області увійшов до злочинної групи із 9 "тітушок", організованої для викрадення та залякування активних учасників Євромайдану та незаконного перешкоджання мирним акціям протесту. 21 січня 2014 року близько 4:00 підозрюваний у складі цієї групи викрав із Олександрівської клінічної лікарні Києва активістів Ігоря Луценка та Юрія Вербицького. Після цього потерпілі зазнали катувань, а Юрій Вербицький внаслідок травм та переохолодження помер.

Нагадаємо, 10 березня 2020 року слідчі ДБР затримали іншого учасника цієї організації, підозрюваного у викраденні та катуванні активістів і умисному вбивстві Юрія Вербицького.

11 березня слідчі ДБР провели слідчий експеримент у кримінальному провадженні за фактом перевищення службових повноважень правоохоронцями та організації умисних вбивств протестувальників 20 лютого 2014 року.


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