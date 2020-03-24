Суд відкрив провадження за позовом Гладковського до НАЗК
Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на рішення суду.
"Позивач просить суд визнати протиправними та скасувати рішення НАЗК про результати повної перевірки його декларацій за 2015 (виправленої) та 2016 роки. Серед інших вимог позову – скасувати рішення НАЗК, яким було затверджено обґрунтований висновок щодо виявлення ознак правопорушення, пов’язаного із корупцією, та направлено рішення про результати перевірки декларації Олега Гладковського за 2015 рік до Національного антикорупційного бюро України", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, суд ухвалив розглядати справу у письмовому провадженні без повідомлення учасників справи.
Нагадаэмо, 19 жовтня Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про взяття під варту на 60 днів Олега Гладковського і водночас визначив, що він може внести заставу в понад 10,5 мільйона гривень. Вже 21 жовтня Гладковський покинув стіни СІЗО після внесеної за нього застави.
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