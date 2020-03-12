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"Справи Майдану": ДБР провело слідчий експеримент щодо розстрілів на Інститутській
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12 березня 2020, 08:26 16

"Справи Майдану": ДБР провело слідчий експеримент щодо розстрілів на Інститутській

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12 березня 2020, 08:26 16
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Слідчі Державного бюро розслідувань провели слідчий експеримент у кримінальному провадженні за фактом перевищення службових повноважень правоохоронцями та організації умисних вбивств протестувальників 20 лютого 2014 року
Фото: dbr.gov.ua
Слідчі Державного бюро розслідувань провели слідчий експеримент у кримінальному провадженні за фактом перевищення службових повноважень правоохоронцями та організації умисних вбивств протестувальників 20 лютого 2014 року

Про це RegioNews повідомили у пресслужбі ДБР.

Зокрема, 11 березня 2020 року правоохоронці намагалися встановити на вулиці Інститутскій у місті Києві найбільш імовірний сектор, з якого були здійснені постріли у потерпілого учасника Майдану працівниками правоохоронних органів.

Як зазначається, для підтвердження даних, отриманих під час слідчого експерименту, будуть призначені комплексні балістична та судово-медична експертизи.

Також днями будуть проведені додаткові слідчі експерименти за участі потерпілих осіб та свідків на Майдані Незалежності, вулицях Інститутській та Хрещатик у м. Києві.

Нагадаємо, 6 березня в рамках розслідування справи Майдану Печерський районний суд Києва заочно заарештував двох колишніх керівників правоохоронних органів. Мова йде про кримінальне провадження від 23 червня 2017 року.

У зв'язку з тим, що з 20 листопада 2019 органи прокуратури втратили слідчі функції, справи Майдану перейшли частково до Державного бюро розслідувань, частково - до Національного антикорупційного бюро. В рамках ДБР був створений відділ з розслідувань справ Майдану, який очолив Олександр Буряк, який займав раніше посаду заступника директора ДБР.


ГБР майдан розстріл
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