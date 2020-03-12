"Справи Майдану": ДБР провело слідчий експеримент щодо розстрілів на Інститутській
Про це RegioNews повідомили у пресслужбі ДБР.
Зокрема, 11 березня 2020 року правоохоронці намагалися встановити на вулиці Інститутскій у місті Києві найбільш імовірний сектор, з якого були здійснені постріли у потерпілого учасника Майдану працівниками правоохоронних органів.
Як зазначається, для підтвердження даних, отриманих під час слідчого експерименту, будуть призначені комплексні балістична та судово-медична експертизи.
Також днями будуть проведені додаткові слідчі експерименти за участі потерпілих осіб та свідків на Майдані Незалежності, вулицях Інститутській та Хрещатик у м. Києві.
Нагадаємо, 6 березня в рамках розслідування справи Майдану Печерський районний суд Києва заочно заарештував двох колишніх керівників правоохоронних органів. Мова йде про кримінальне провадження від 23 червня 2017 року.
У зв'язку з тим, що з 20 листопада 2019 органи прокуратури втратили слідчі функції, справи Майдану перейшли частково до Державного бюро розслідувань, частково - до Національного антикорупційного бюро. В рамках ДБР був створений відділ з розслідувань справ Майдану, який очолив Олександр Буряк, який займав раніше посаду заступника директора ДБР.
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