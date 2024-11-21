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21 листопада 2024, 20:44

Росіяни скинули дві авіабомби на Костянтинівку: шестеро людей поранені

21 листопада 2024, 20:44
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фото: Вадим Філашкін/Telegram
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Російські війська ввечері, 21 листопада, завдали авіаударів по місту Костянтинівка на Донеччині. Внаслідок ворожої атаки постраждали шестеро людей

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

"Сьогодні ввечері росіяни скинули на місто дві керовані авіабомби", - зазначив керівник обласної адміністрації.

За його словами, поранення різного ступеня тяжкості отримали шестеро людей віком від 60 до 85 років.

"Усі поранені отримують необхідну медичну допомогу, одна людина перебуває у важкому стані", - зазначив Філашкін.

Також зазначається, що внаслідок авіаудару пошкоджено 11 багатоповерхівок, інфраструктурний об'єкт, нежитлова будівля, газогін та лінію електропередач.

Нагадаємо, внаслідок ударів по містах Дніпро та Кривий Ріг сьогодні, 21 листопада, постраждали 34 людини.

війна Донецька область авіаудар авіабомба Філашкін Вадим Сергійович Костянтинівка
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