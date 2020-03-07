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07 березня 2020, 15:06 13

У слідства недостатньо підстав для пред'явлення підозри Порошенко, - Чумак

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07 березня 2020, 15:06 13
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Виконуючий обов'язки генерального прокурора України Віктор Чумак стверджує, що на даний момент у слідства недостатньо підстав для пред'явлення підозри лідеру "Європейської солідарності", екс-президенту Петру Порошенко
Фото: facebook.com/vik.chumak
Виконуючий обов'язки генерального прокурора України Віктор Чумак стверджує, що на даний момент у слідства недостатньо підстав для пред'явлення підозри лідеру "Європейської солідарності", екс-президенту Петру Порошенко

Про це Чумак розповів в інтерв'ю "Главкому", пише RegioNews.

За словами Чумака, Офіс генпрокурора під керівництвом звільненого з посади Руслана Рябошапки "не гальмував жодної справи", але і не підписав жодної підозри в так званій "справі Порошенко".

"Підозра - це не один лист, а сто сторінок, на яких описується конструкція злочину, щоб суд його прийняв. Якщо ти підписуєш необґрунтовану підозру і суд її такою визнає, ти так само відповідаєш в кримінальному порядку за незаконне притягнення до відповідальності ", - розповів Чумак, і додав:" Їх [підозри] не висмокчеш з пальця. Воно ж в суді потім все розвалиться? - розповів Чумак.

За його словами, Руслан Рябошапка мав контакти з Офісом президента і був "дуже непоганою парасолькою" над Офісом генпрокурора.

"Вигрібав в ОП все на себе, а потім досить конструктивно пояснював нам ... Іноді було помітно, що у нього не дуже гарний настрій, тому що у президента чимось не задоволені. Ну ось запитували - де ж ці так звані посадки?", - продовжив Чумак.

У той же час, відповідаючи на питання про те, чи можна вважати справи Петра Порошенка надуманими, він заперечив.

"Не можу сказати, що вони надумані. Ви знаєте, що мене ніяк не можна вважати союзником Порошенка - я був дуже жорстким його опонентом. Але, будучи заступником генпрокурора, я не сказав ні слова про його злочини. Тому що це було б сприйнято як звинувачення з боку посадової особи. Ось завтра мені як "в.о." принесуть підозра Порошенко - і що робити? Скажуть - Чумак не підписує підозру Порошенко, бо йому заплатив. Але я не можу підписати незаконний документ", - пояснив свою позицію Віктор Чумак.


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