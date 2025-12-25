Фото: "Захист держави"

Більш ніж дві третини українців (74%) вважають за необхідне активізувати переговорний процес за умови гарантування безпеки та суверенітету. Хоча половина громадян (50%) визнають, що шлях до миру при цьому може потребувати тимчасових компромісів. Водночас 62% опитаних переконані, що активізувати ці перемовини має саме президент України Володимир Зеленський.

Про це свідчать дані соціологічного опитування "Україна-2025: Громадська думка на тлі тривалої війни", яке на початку грудня проводила громадська організація "Захист держави". Днями результати опитування презентували в Одесі – участь взяли соціологи, політологи, психологи, а також представники громадських організацій і медіа.

"Українське суспільство хоче прискорення перемовин та їхньої активізації. Але це не означає капітуляцію! Ми маємо займати проактивну позицію, будувати власний порядок денний, а не підлаштовуватися під плани агресора", – зазначив кандидат соціологічних наук, керівник Запорізького осередку ГО "Захист держави" Аскад Ашурбеков.

"Більшість опитаних, – додає кандидат наук з держуправління, доцент ХДАЕУ, представник Миколаївського осередку ГО Сергій Гололобов, – готові до складних сценаріїв, але не до несправедливості та приниження державності. Парадокс 2025 року – українці вірять у перемогу, глобальну поразку росії та водночас активно підтримують переговорний процес, пов’язаний із миром".

Як сказано в дослідженні, 82% опитаних вірять у перемогу, однак за тієї умови, що західні партнери стабільно підтримуватимуть Україну. Водночас питання замороження конфлікту розділило суспільство майже навпіл. 60% респондентів називають гарантії безпеки головним пріоритетом, а понад 70% переконані: Росія може відновити агресію навіть після мирної угоди.

"Результати показують головний запит суспільства – безпека. Для нас важливо знати, чим живуть люди, що вони думають і про що мріють", – резюмував представник Одеського осередку ГО "Захист держави" Олексій Земляний.

Соціологічне опитування "Україна-2025: Громадська думка на тлі тривалої війни" проводила громадська організація "Захист держави" протягом 5-10 грудня 2025 року. Метод – CATI, вибірка – 2000 респондентів віком від 18 років, географія – всі регіони України, що перебувають під контролем Уряду на момент опитування, ВПО включалися у вибірку. Статистична похибка не перевищує 2,8% для показників, близьких до 50%. До формальної похибки додаються потенційні систематичні відхилення через міграцію та проблеми зі зв'язком. Проте вони не перекручують загальну картину настроїв на підконтрольних територіях.