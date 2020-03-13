Профільний комітет сприятиме антикорупційній реформі містобудування – Клочко

Реформа містобудування – одна з ключових у роботі Комітету, а розформування ДАБІ – вчасне і системне рішення

Фото: facebook/Andriy.Klochko

Реформа містобудування – одна з ключових у роботі Комітету, а розформування ДАБІ – вчасне і системне рішення

Як передає RegioNews, про це сьогодні, 13 березня, у свої промові під час виїзного засідання Кабінету міністрів України за участі глави держави заявив очільник Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко.

Він відзначив, що сьогоднішнє рішення – є лише одним з багатьох у реформі містобудування.

"Розформування ДАБІ – це вчасне і системне рішення. Але воно має і дуже велику соціальну вагу. Кінцеву мету цієї комплексної реформи визначив Президент України Володимир Зеленський: усім людям у наших містах та селах має житися комфортно та безпечно", – заявив парламентар.

Він також зазначив, що для очолюваного ним Комітету питання реформи містобудування – одне з ключових.

"У нас була створена робоча група, проводилися засідання підкомітетів, ми запрошували для обговорення фахівців з різних галузей. Дуже цінно, що у нашій роботі ми відчуваємо фахову підтримку однодумців – Кабінету міністрів, Офісу президента в особі першого заступника глави Сергія Трофімова та інших небайдужих, хто прагне до того, щоб регіональна політика в державі була системною та результативною", – зауважив Клочко.

Народний депутат підкреслив: "Я, як Голова Комітету готовий докласти усіх зусиль, аби забезпечити законодавче сприяння запропонованим сьогодні Президентом та прем’єром ініціативам, а також врегулювати питання постраждалих від недобросовісних забудовників інвесторів".

За його словами, для цього 8 квітня Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування проведе парламентські слухання на тему: "Захист інвестицій в житлову нерухомість та шляхи вирішення проблем постраждалих інвесторів".

Зазначимо, сьогодні під час виїзного засідання уряду було презентовано нову структуру в сфері містобудування. На заміну ДАБІ буде створено три нові державні органи: Державна сервісна служба містобудування, Державне агентство техрегулювання та Державна інспекція містобудування.