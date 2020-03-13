Профильный комитет будет способствовать антикоррупционной реформе градостроительства - Клочко

Реформа градостроительства - одна из ключевых в работе Комитета, а расформирование ГАСИ - своевременное и системное решение

Фото: facebook/Andriy.Klochko

Реформа градостроительства - одна из ключевых в работе Комитета, а расформирование ГАСИ - своевременное и системное решение

Как передает RegioNews, об этом сегодня, 13 марта, в своей речи во время выездного заседания Кабинета министров Украины при участии главы государства заявил глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко.

Он отметил, что сегодняшнее решение - является лишь одним из многих в реформе градостроительства.

"Расформирование ГАСИ - это своевременное и системное решение. Но оно имеет и очень большой социальный вес. Конечную цель этой комплексной реформы определил президент Украины Владимир Зеленский: всем людям в наших городах и селах должно житься комфортно и безопасно", - заявил парламентарий.

Он также отметил, что для возглавляемого им Комитета вопрос реформы градостроительства - одно из ключевых.

"У нас была создана рабочая группа, проводились заседания подкомитетов, мы приглашали для обсуждения специалистов из разных областей. Очень ценно, что в нашей работе мы чувствуем профессиональную поддержку единомышленников - Кабинета министров, Офиса президента в лице первого заместителя главы Сергея Трофимова и других неравнодушных, кто стремится к тому, чтобы региональная политика в государстве была системной и результативной", - отметил Клочко.

Народный депутат подчеркнул: "Я, как председатель Комитета готов приложить все усилия, чтобы обеспечить законодательное содействие предложенным сегодня президентом и премьером инициативам, а также урегулировать вопросы пострадавших от недобросовестных застройщиков инвесторов".

По его словам, для этого 8 апреля Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства проведет парламентские слушания на тему: "Защита инвестиций в жилую недвижимость и пути решения проблем пострадавших инвесторов".

Отметим, сегодня во время выездного заседания правительства была представлена новая структура в сфере градостроительства. На замену ГАСИ будет создано три новых государственные органа: Государственная сервисная служба градостроительства, Государственное агентство техрегулирования и Государственная инспекция градостроительства.