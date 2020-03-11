В Украине разрабатывают церемонию почетного чествования каждого погибшего героя
Как передает RegioNews, об этом заявил президент Владимир Зеленский 11 марта во время представления нового министра обороны.
"Мы действительно все молим Бога, чтобы таких церемоний было как можно меньше, но пока у нас идет война и память каждого погибшего будет отмечена должным образом", - сказал он.
Также гарант добавил, что идея о памяти погибших возникла у него после сбивания украинского пассажирского самолета МАУ - именно тогда президент обратился с соответствующей просьбой. Зеленский отметил, что хочет, чтобы план церемоний был разработан уже на ближайшей неделе.
Кроме этого, президент выразил соболезнования близким украинских воинов, погибших 10 марта на Донбассе.
Напомним, 10 марта в результате попадания противотанковой управляемой ракеты в грузовик двое украинских защитников погибли, еще девять получили ранения различной степени тяжести и боевые травмы.
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