Андрей Клочко: Рада готова выносить изменения в Избирательный кодекс на внеочередную сессию
Как передает RegioNews, об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко, открывая заседание круглого стола "Реформирование законодательства, регулирующего местные выборы" с участием украинских и международных экспертов, которое состоялось 10 марта в парламенте.
"Мы понимаем, что положения данного Кодекса нуждаются в существенной доработке. Конечно, этот документ не является идеальным. Поэтому мы и собрались сегодня, чтобы более глубоко и предметно подискутировать", - отметил Андрей Клочко.
Во время дискуссии народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Корниенко отметил, что не исключено, что для рассмотрения внесения изменений в Избирательный кодекс будет созвана внеочередная сессия парламента.
Изменения, в частности, могут касаться пересмотра размера залога, определения избирательной системы в сельские, поселковые, городские и районные советы, представительств общин в местных советах, и тому подобное.
В свою очередь эксперт по вопросам избирательного законодательства Международного фонда избирательных систем (IFES) Украины Денис Ковриженко отметил, что основные аспекты проблематики касаются трех базовых вещей: "Это - завершение реформы децентрализации, избирательная система, по которой будут проходить местные выборы, и реализация самой системы".
Народные депутаты и эксперты сошлись на том, что для проведения местных выборов по новому Избирательному кодексу нужно сделать две важные вещи: утвердить новое административно-территориальное устройство и завершить реформу децентрализации.
В завершение Андрей Клочко отметил, что по результатам сегодняшнего обсуждения будет выработано общее видение относительно направлений дальнейшего совершенствования законодательства о местных выборах и направления его применения, которое может быть предложено внеочередному заседанию парламента.
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