11:36  10 марта
В ВОЗ рассказали, сколько нужно времени на выздоровление от коронавируса
15:17  10 марта
Дело Зеленского: суд избрал Федине меру пресечения
14:06  10 марта
Дело МН17: адвокаты подозреваемого россиянина не знают, кто им платит
UA | RU
UA | RU
10 марта 2020, 17:17 11

Андрей Клочко: Рада готова выносить изменения в Избирательный кодекс на внеочередную сессию

Читайте також
українською мовою
10 марта 2020, 17:17 11
Читайте також українською мовою
Председатель профильного Комитета отметил важность вовремя принять изменения в закон, по которому осенью должны состояться местные выборы по всей стране
Фото: facebook/Andriy.Klochko
Председатель профильного Комитета отметил важность вовремя принять изменения в закон, по которому осенью должны состояться местные выборы по всей стране

Как передает RegioNews, об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко, открывая заседание круглого стола "Реформирование законодательства, регулирующего местные выборы" с участием украинских и международных экспертов, которое состоялось 10 марта в парламенте.

"Мы понимаем, что положения данного Кодекса нуждаются в существенной доработке. Конечно, этот документ не является идеальным. Поэтому мы и собрались сегодня, чтобы более глубоко и предметно подискутировать", - отметил Андрей Клочко.

Во время дискуссии народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Корниенко отметил, что не исключено, что для рассмотрения внесения изменений в Избирательный кодекс будет созвана внеочередная сессия парламента.

Изменения, в частности, могут касаться пересмотра размера залога, определения избирательной системы в сельские, поселковые, городские и районные советы, представительств общин в местных советах, и тому подобное.

В свою очередь эксперт по вопросам избирательного законодательства Международного фонда избирательных систем (IFES) Украины Денис Ковриженко отметил, что основные аспекты проблематики касаются трех базовых вещей: "Это - завершение реформы децентрализации, избирательная система, по которой будут проходить местные выборы, и реализация самой системы".

Народные депутаты и эксперты сошлись на том, что для проведения местных выборов по новому Избирательному кодексу нужно сделать две важные вещи: утвердить новое административно-территориальное устройство и завершить реформу децентрализации.

В завершение Андрей Клочко отметил, что по результатам сегодняшнего обсуждения будет выработано общее видение относительно направлений дальнейшего совершенствования законодательства о местных выборах и направления его применения, которое может быть предложено внеочередному заседанию парламента.


выборы Верховная Рада сессия Андрей Клочко Избирательный кодекс
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
10 марта 2020, 13:18
Гончарук записал видеообращение к украинцам и улетел на отдых
07 марта 2020, 18:02
Только в одной стране Евросоюза нет больных коронавирусом
08 марта 2020, 15:50
В Украине официально подтвержден первый случай коронавируса
03 марта 2020, 11:33
Нашлась страна, которая примет пассажиров многострадального лайнера
08 марта 2020, 16:45
Украинцы летели вместе с больной коронавирусом молдованкой
08 марта 2020, 12:37
Последние Популярные
Сергей Куюн
Вадим Денисенко
Андрей Романенко
Все блоги »
Почему партию Порошенко на Ровенщине хотят отдать экс-ведущему "5 канала"
10 марта 2020, 17:23
Служили два товарища. Выторгует ли мэр Кропивницкого бренд "Слуги народа"
09 марта 2020, 19:26
Все публикации »
ЗеКабмин. Весенняя пересадка – Спецвыпуск "НеПогоды"
05 марта 2020, 21:00
Королевскую изгоняют, а "слугам народа" охлаждают пыл, – НеПогода
04 марта 2020, 17:50
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Все видео »
Кучер Алексей Владимирович
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий Анатольевич
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »