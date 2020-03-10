11:36  10 березня
У ВООЗ розказали, скільки потрібно часу на одужання від коронавірусу
15:17  10 березня
Справа Зеленського: суд обрав Федині запобіжний захід
14:06  10 березня
Справа МН17: адвокати підозрюваного росіянина не знають, хто їм платить
UA | RU
UA | RU
10 березня 2020, 12:53 12

МОЗ змінив стандарт надання меддопомоги при коронавірусі

Читайте также
на русском языке
10 березня 2020, 12:53 12
Читайте также на русском языке
У Міністерстві охорони здоров'я України переробили стандарт надання медичної допомоги для коронавірусної хвороби
Фото: facebook/moz.ukr
У Міністерстві охорони здоров'я України переробили стандарт надання медичної допомоги для коронавірусної хвороби

Як передає RegioNews, про це заявив заступник міністра охорони здоров’я і головний санітарно-епідеміологічний лікар України Віктор Ляшко 10 березня під час брифінгу.

"Ми буквально зараз, на днях, переробили наш стандарт надання медичної допомоги для коронавірусної хвороби, у зв'язку з тим, що є оновлені рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я, Центрів по контролю за захворюваннями європейського й американського", - сказав він.

За словами Ляшка, в нашому стандарті надання медичної допомоги симптоми залишаються ті ж, змінюється тільки визначення клінічного випадку.

"Оскільки раніше у нас в анамнезі повинна була бути подорож до КНР. Зараз в анамнезі – подорож до країн, де зафіксована внутрішньокраїнна передача коронавірусної інфекції. Тобто кількість країн значно збільшилась", - зазначив лікар.

Нагадаємо, 3 березня в Україні підтвердили перший випадок Covid-2019. Коронавірус виявили у чоловіка з Чернівців, який з дружиною повернувся з Італії. Чернівчанина госпіталізували до інфекційного відділення.

9 березня уряд затвердив новий план боротьби з коронавірусом.

11 березня у Чернівці приїде лікар ВООЗ, який огляне хворого на коронавірус та визначить, чи правильно його лікують.


Коронавирус Минздрав Віктор Ляшко
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
10 березня 2020, 13:18
Гончарук записав відеозвернення до українців і полетів на відпочинок
07 березня 2020, 18:02
Тільки в одній країні Євросоюзу немає коронавірусу
08 березня 2020, 15:50
В Україні офіційно підтверджений перший випадок коронавірусу
03 березня 2020, 11:33
Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера
08 березня 2020, 16:45
Українці летіли разом із хворою на коронавірус молдованкою
08 березня 2020, 12:37
Останні Популярні
Сергій Куюн
Вадим Денисенко
Андрій Романенко
Всі блоги »
Служили два товариша. Чи виторгує мер Кропивницького бренд "Слуги народу"
09 березня 2020, 19:26
Горіти тобі в штабі. Чи отримає скандальний нардеп Іванісов своїх депутатів на Рівненщині
06 березня 2020, 11:42
Всі публікації »
ЗеКабмін. Весняна пересадка – Спецвипуск "НеПогоди"
05 березня 2020, 21:00
Королевську виганяють, а "слугам народу" охолоджують запал, – НеПогода
04 березня 2020, 17:50
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Всі відео »
Кучер Олексій Володимирович
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро Анатолійович
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »