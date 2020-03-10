МОЗ змінив стандарт надання меддопомоги при коронавірусі

У Міністерстві охорони здоров'я України переробили стандарт надання медичної допомоги для коронавірусної хвороби

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У Міністерстві охорони здоров'я України переробили стандарт надання медичної допомоги для коронавірусної хвороби

Як передає RegioNews, про це заявив заступник міністра охорони здоров’я і головний санітарно-епідеміологічний лікар України Віктор Ляшко 10 березня під час брифінгу.

"Ми буквально зараз, на днях, переробили наш стандарт надання медичної допомоги для коронавірусної хвороби, у зв'язку з тим, що є оновлені рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я, Центрів по контролю за захворюваннями європейського й американського", - сказав він.

За словами Ляшка, в нашому стандарті надання медичної допомоги симптоми залишаються ті ж, змінюється тільки визначення клінічного випадку.

"Оскільки раніше у нас в анамнезі повинна була бути подорож до КНР. Зараз в анамнезі – подорож до країн, де зафіксована внутрішньокраїнна передача коронавірусної інфекції. Тобто кількість країн значно збільшилась", - зазначив лікар.

Нагадаємо, 3 березня в Україні підтвердили перший випадок Covid-2019. Коронавірус виявили у чоловіка з Чернівців, який з дружиною повернувся з Італії. Чернівчанина госпіталізували до інфекційного відділення.

9 березня уряд затвердив новий план боротьби з коронавірусом.

11 березня у Чернівці приїде лікар ВООЗ, який огляне хворого на коронавірус та визначить, чи правильно його лікують.