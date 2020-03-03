Україна збирає засідання Радбезу ООН через ситуацію в Криму
Як передає RegioNews, про це повідомив прес-секретар Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, обговорення розпочнуться о 10:00 за місцевим часом (17:00 за Києвом).
"У п'ятницю відбудеться засідання Ради Безпеки ООН по формулі Арріан щодо ситуації в Автономній Республіці Крим та м.Севастополь. Ініціаторами виступили Україна і країни-партнери - Естонія, США, Німеччина, Франція, Великобританія і Бельгія", - йдеться у повідомленні.
За словами дипломата, оікується, що учасники засідання з української сторони оприлюднять факти порушень прав людини на півострові, ознайомлять членів Радбезу із заходами, які вживає керівництво України для захисту населення на окупованих територіях, а також із зусиллями, спрямованими на деокупацію Криму.
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