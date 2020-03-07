У Криму відмовилися від української води
Окупаційна влада Криму заявила, що півострову не потрібна поставка дніпровської води з України без визнання російської анексії півострова законною
Окупаційна влада Криму заявила, що півострову не потрібна поставка дніпровської води з України без визнання російської анексії півострова законною
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ghall.com.ua.
Так званий "глава кримського парламенту" Володимир Константинов заявив, що спочатку Україні треба відмовитися від претензій на півострів.
"Якщо вони називають Крим українським, а це не відповідає дійсності, то нам вода в такому випадку ні в якому вигляді не потрібна", - заявив він.
Крім того, Константинов підкреслив, що вода з України може бути небезпечна, так як за допомогою неї кримчан "можуть труїти якимись хімікатами і ще чимось".
За його словами, в Криму є своя програма по забезпеченню водою.
Проблеми з водою почалися в Криму після незаконної анексії Росією в 2014 році, оскільки Україна припинила поставки по Північно-Кримському каналу.
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