Чубаров анонсував мирну ходу з України в окупований Крим
Про це він заявив на засіданні Ради Безпеки ООН за формулою Аррії, пише RegioNews з посиланням на Укрінформ.
"Ми не підтримуємо нескінченні розмови про відсутність ефективних механізмів, які могли б змусити агресора і окупанта дотримуватися міжнародного права", - заявив Чубаров.
Він відзначив, що часто ті, хто говорять про це, згадують можливість Росією накладати вето в РБ ООН або ж питання про консенсус в ОБСЄ.
"У такій ситуації Междліс кримськотатарського народу виступає з публічною ініціативою про підготовку та проведення міжнародної ненасильницької акції "Світ проти насильства і окупації, марш гідності", - заявив представник кримських татар.
Він пояснив, що це ініціатива передбачає пішу ходу з території материкової України на територію окупованого РФ Криму. За його словами, метою цієї акції є "сприяння міжнародним організаціям, включаючи ООН, ОБСЄ, ЄС, Ради Європи та інші, в реалізації іміджу прийнятих рішень на підтримку суверенітету, територіальної незалежності, єдності і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах". Крім того, марш спрямований на дотримання прав кримськотатарського народу - корінного народу Криму, етнічних українців і всіх громадян України, які проживають у Криму, незалежно від їх національності.
"Ми запрошуємо і розраховуємо на присутність (на акції - ред.) представників національних парламентів, членів парламентських асамблей парламентських органiзацiй 3 травня 2020 року на адміністративному кордоні між материковою Україною і тимчасово окупованим РФ Кримом", - заявив Чубаров.
Разом з тим, представник РФ в ООН, виступаючи пізніше, заявив, що Росія розглядатиме це як масове порушення державного кордону, і погрожував "наслідками".
Нагадаємо, у п'ятницю в Раді Безпеки ООН відбулося засідання за формулою Аррії про порушення прав людини в анексованому Криму і способи деокупації півострова.
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