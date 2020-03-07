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Чубаров анонсував мирну ходу з України в окупований Крим
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07 березня 2020, 11:26 4

Чубаров анонсував мирну ходу з України в окупований Крим

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07 березня 2020, 11:26 4
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Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров анонсував в ООН проведення міжнародної мирної ходи 3 травня з материкової України в окупований Росією Крим з метою примусити агресора виконувати міжнародне право
Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров анонсував в ООН проведення міжнародної мирної ходи 3 травня з материкової України в окупований Росією Крим з метою примусити агресора виконувати міжнародне право

Про це він заявив на засіданні Ради Безпеки ООН за формулою Аррії, пише RegioNews з посиланням на Укрінформ.

"Ми не підтримуємо нескінченні розмови про відсутність ефективних механізмів, які могли б змусити агресора і окупанта дотримуватися міжнародного права", - заявив Чубаров.

Він відзначив, що часто ті, хто говорять про це, згадують можливість Росією накладати вето в РБ ООН або ж питання про консенсус в ОБСЄ.

"У такій ситуації Междліс кримськотатарського народу виступає з публічною ініціативою про підготовку та проведення міжнародної ненасильницької акції "Світ проти насильства і окупації, марш гідності", - заявив представник кримських татар.

Він пояснив, що це ініціатива передбачає пішу ходу з території материкової України на територію окупованого РФ Криму. За його словами, метою цієї акції є "сприяння міжнародним організаціям, включаючи ООН, ОБСЄ, ЄС, Ради Європи та інші, в реалізації іміджу прийнятих рішень на підтримку суверенітету, територіальної незалежності, єдності і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах". Крім того, марш спрямований на дотримання прав кримськотатарського народу - корінного народу Криму, етнічних українців і всіх громадян України, які проживають у Криму, незалежно від їх національності.

"Ми запрошуємо і розраховуємо на присутність (на акції - ред.) представників національних парламентів, членів парламентських асамблей парламентських органiзацiй 3 травня 2020 року на адміністративному кордоні між материковою Україною і тимчасово окупованим РФ Кримом", - заявив Чубаров.

Разом з тим, представник РФ в ООН, виступаючи пізніше, заявив, що Росія розглядатиме це як масове порушення державного кордону, і погрожував "наслідками".

Нагадаємо, у п'ятницю в Раді Безпеки ООН відбулося засідання за формулою Аррії про порушення прав людини в анексованому Криму і способи деокупації півострова.


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