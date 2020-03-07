Чубаров анонсировал мирное шествие из Украины в оккупированный Крым

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров анонсировал в ООН проведения международной мирной ходы 3 мая с материковой Украины в оккупированный Россией Крым с целью заставить агрессора выполнять международное право

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров анонсировал в ООН проведения международной мирной ходы 3 мая с материковой Украины в оккупированный Россией Крым с целью заставить агрессора выполнять международное право

Об этом он заявил на заседании Совета Безопасности ООН по формуле Аррии, пишет RegioNews со ссылкой на Укринформ.

"Мы не поддерживаем бесконечные разговоры об отсутствии эффективных механизмов, которые могли бы заставить агрессора и оккупанта придерживаться международного права", - заявил Чубаров.

Он отметил, что часто те, кто говорят об этом, вспоминают возможность России накладывать вето в СБ ООН или же вопрос о консенсусе в ОБСЕ.

"В такой ситуации Междлис крымскотатарского народа выступает с публичной инициативой о подготовке и проведении международной ненасильственной акции" Мир против насилия и оккупации, марш достоинства ", - заявил представитель крымских татар.

Он пояснил, что это инициатива предусматривает пеший поход с территории материковой Украины на территорию оккупированного РФ Крыма. По его словам, целью этой акции является "содействие международным организациям, включая ООН, ОБСЕ, ЕС, Совета Европы и другие, в реализации имиджа принятых решений в поддержку суверенитета, территориальной независимости, единства и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах". Кроме того, марш направлен на соблюдение прав крымскотатарского народа - коренного народа Крыма, этнических украинский и всех граждан Украины, проживающих в Крыму, независимо от их национальности.

"Мы приглашаем и рассчитываем на присутствие (на акции - ред.) представителей национальных парламентов, членов парламентских ассамблей парламентских организаций 3 мая 2020 на административной границе между материковой Украиной и временно оккупированным РФ Крымом", - заявил Чубаров.

Вместе с тем, представитель РФ в ООН, выступая позже заявил, что Россия будет рассматривать это как массовое нарушение государственной границы, и угрожал "последствиями".

Напомним, в пятницу в Совете Безопасности ООН состоялось заседание по формуле Аррии о нарушении прав человека в аннексированном Крыму и способы деоккупации полуострова.