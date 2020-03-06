Заступниця міністра культури написала заяву про відставку

У п'ятницю, 6 березня заступниця міністра культури, молоді та спорту Ірина Подоляк повідомила, що йде у відставку. За її словами, дане рішення вона прийняла сама

Фото: Facebook

У п'ятницю, 6 березня заступниця міністра культури, молоді та спорту Ірина Подоляк повідомила, що йде у відставку. За її словами, дане рішення вона прийняла сама

Про це Подоляк повідомила в Facebook, передає RegioNews. "Я прийняла запрошення Володимира Бородянського працювати в Міністерстві, тому що бачила цю мету у формуванні глибинного суспільної взаємодії, заснованого на цінностях свободи, моральності, загального блага, гідності та граничної чесності", - повідомила . Вона вважає, що не бачить сенсу ще пів року або рік реорганізовувати недореорганізоване Міністерство, і вважає реорганізацію міністерства стратегічною помилкою, яка відіб'ється на звичайних людях. "Дві найбільші тривоги, які залишаються зі мною і мобілізують - це реінтеграція і мова. Але, якщо будемо жити і робити своє, будемо мати таку державу, яку побудуємо і якого заслуговуємо, а все інше і всі інші - лише малюнки паличкою на березі океану - хвиля змиє", - зазначила Подоляк. Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада України проголосувала за відставку прем'єра Олексія Гончарука і призначення нового прем'єр-міністра Дениса Шмигаля за пропозицією президента. Після цього ВР проголосувала за новий склад Кабінету міністрів.

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