11:42  06 марта
У Зеленского отреагировали на слова Шмыгаля о подаче воды в Крым
12:14  06 марта
Не будем ликвидировать больницы и увольнять медиков - премьер
13:00  06 марта
"Подлый удар в спину": Меджлис прокомментировал крымское заявление Шмыгаля
UA | RU
UA | RU
06 марта 2020, 19:29 9

Заместитель министра культуры написала заявление об отставке

Читайте також
українською мовою
06 марта 2020, 19:29 9
Читайте також українською мовою
В пятницу, 6 марта заместитель министра культуры, молодежи и спорта Ирина Подоляк сообщила, что уходит в отставку. По ее словам, данное решение она приняла сама
Фото: Facebook
В пятницу, 6 марта заместитель министра культуры, молодежи и спорта Ирина Подоляк сообщила, что уходит в отставку. По ее словам, данное решение она приняла сама

Об этом Подоляк сообщила в, передает RegioNews.

"Я приняла приглашение Владимира Бородянского работать в Министерстве, потому что видела эту цель в формировании глубинного общественного взаимодействия, основанного на ценностях свободы, нравственности, общего блага, достоинства и предельной честности", - сообщила Подоляк.

Она считает, что не видит смысла еще полгода или год реорганизовывать недореорганизоване Министерство, и считает реорганизацию министерства стратегической ошибкой, которая отразится на обычных людях.

"Две самые большие тревоги, которые остаются со мной и мобилизуют - это реинтеграция и язык. Но, если будем жить и делать свое, будем иметь такое государство, которое построим и которого заслуживаем, а все остальное и все остальные - только рисунки палочкой на берегу океана - волна смоет ", - отметила Подоляк.

Напомним, 4 марта Верховная Рада проголосовала за отставку премьера Алексея Гончарука и назначение нового премьер-министра Дениса Шмыгаля по предложению президента.

После этого ВР проголосовала за новый состав Кабинета министров.


подоляк Минкульт
Минкульт отреагировал на ситуацию с "Суспільним"
28 февраля 2020, 14:00
Кабмин назначил глав Госкино, Госспорта и еще двух ведомств
19 февраля 2020, 16:35
Минкультуры намерен диджитализировать музыкальное наследие
13 февраля 2020, 17:09
Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
29 февраля 2020, 12:42
Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
02 марта 2020, 12:15
Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
29 февраля 2020, 19:44
В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
28 февраля 2020, 12:57
Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
29 февраля 2020, 18:48
Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
28 февраля 2020, 19:34
Последние Популярные
Вадим Денисенко
Андрей Романенко
Юрий Гаврилечко
Все блоги »
Гореть тебе в штабе. Получит ли скандальный нардеп Иванисов своих депутатов на Ровенщине
06 марта 2020, 11:42
Зеленский на Полтавщине обнимался с эвакуированными и общался с бизнесменами
05 марта 2020, 20:09
Все публикации »
ЗеКабмин. Весенняя пересадка – Спецвыпуск "НеПогоды"
05 марта 2020, 21:00
Королевскую изгоняют, а "слугам народа" охлаждают пыл, – НеПогода
04 марта 2020, 17:50
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Все видео »
Кучер Алексей Владимирович
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий Анатольевич
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »