Заместитель министра культуры написала заявление об отставке

В пятницу, 6 марта заместитель министра культуры, молодежи и спорта Ирина Подоляк сообщила, что уходит в отставку. По ее словам, данное решение она приняла сама

Фото: Facebook

В пятницу, 6 марта заместитель министра культуры, молодежи и спорта Ирина Подоляк сообщила, что уходит в отставку. По ее словам, данное решение она приняла сама

Об этом Подоляк сообщила в, передает RegioNews. "Я приняла приглашение Владимира Бородянского работать в Министерстве, потому что видела эту цель в формировании глубинного общественного взаимодействия, основанного на ценностях свободы, нравственности, общего блага, достоинства и предельной честности", - сообщила Подоляк. Она считает, что не видит смысла еще полгода или год реорганизовывать недореорганизоване Министерство, и считает реорганизацию министерства стратегической ошибкой, которая отразится на обычных людях. "Две самые большие тревоги, которые остаются со мной и мобилизуют - это реинтеграция и язык. Но, если будем жить и делать свое, будем иметь такое государство, которое построим и которого заслуживаем, а все остальное и все остальные - только рисунки палочкой на берегу океана - волна смоет ", - отметила Подоляк. Напомним, 4 марта Верховная Рада проголосовала за отставку премьера Алексея Гончарука и назначение нового премьер-министра Дениса Шмыгаля по предложению президента. После этого ВР проголосовала за новый состав Кабинета министров.

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