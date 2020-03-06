Заместитель министра культуры написала заявление об отставке
Об этом Подоляк сообщила в, передает RegioNews.
"Я приняла приглашение Владимира Бородянского работать в Министерстве, потому что видела эту цель в формировании глубинного общественного взаимодействия, основанного на ценностях свободы, нравственности, общего блага, достоинства и предельной честности", - сообщила Подоляк.
Она считает, что не видит смысла еще полгода или год реорганизовывать недореорганизоване Министерство, и считает реорганизацию министерства стратегической ошибкой, которая отразится на обычных людях.
"Две самые большие тревоги, которые остаются со мной и мобилизуют - это реинтеграция и язык. Но, если будем жить и делать свое, будем иметь такое государство, которое построим и которого заслуживаем, а все остальное и все остальные - только рисунки палочкой на берегу океана - волна смоет ", - отметила Подоляк.
Напомним, 4 марта Верховная Рада проголосовала за отставку премьера Алексея Гончарука и назначение нового премьер-министра Дениса Шмыгаля по предложению президента.
После этого ВР проголосовала за новый состав Кабинета министров.
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