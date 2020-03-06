Український депутат зустрічався з французьким політиком, який захворів на коронавірус

Народний депутат України від фракції ОПЗЖ Олег Волошин в кінці лютого у Франції зустрічався із депутатом Національної асамблеї Жаном-Люком Рейтцером, який згодом потрапив до лікарні через захворювання на коронавірус

Фото: Facebook

Народний депутат України від фракції ОПЗЖ Олег Волошин в кінці лютого у Франції зустрічався із депутатом Національної асамблеї Жаном-Люком Рейтцером, який згодом потрапив до лікарні через захворювання на коронавірус

Про це повідомляє Європейська правда, передає RegioNews. Зазначається, що 27 лютого Волошин у Facebook розповів про зустріч із французьким колегою, однак згодом своє повідомлення видалив "Шикарний краєвид за вікном кабінету колеги з Національної асамблеї Жана-Люка Рейтцера, звичайно, викликає заздрість, але не відволікає від головного: підготовки першої чотиристоронньої зустрічі парламентського виміру нормандського формату", - написав Волошин. 68-річний депутат партії "Республіканці" з Ельзасу Жан-Люк Рейтцер потрапив до лікарні у четвер, 5 березня і результат аналізу підтвердив коронавірусну інфекцію. "Депутат перебуває у реанімації, його стан вважається серйозним", - повідомив французький парламент. Рейтцер ймовірно, заразився на євангельському мітингу в ельзаському місті Мюлуз, у якому брали участь 2500 людей, пише Le Monde. Востаннє він був присутній в парламенті 25 лютого, але цього тижня не відвідував парламент. Пізніше стало відомо, що Олега Волошина направили на проходження тесту на коронавірус. Про це у Telegram повідомив нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко. Нагадаємо, в Маріуполі Донецької області на самоїзоляцію відправили родину, яка прилетіла з Італії, де зафіксовано найбільший спалах коронавируса в Європі.

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