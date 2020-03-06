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06 березня 2020, 13:37 12

Український депутат зустрічався з французьким політиком, який захворів на коронавірус

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06 березня 2020, 13:37 12
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Народний депутат України від фракції ОПЗЖ Олег Волошин в кінці лютого у Франції зустрічався із депутатом Національної асамблеї Жаном-Люком Рейтцером, який згодом потрапив до лікарні через захворювання на коронавірус
Фото: Facebook
Народний депутат України від фракції ОПЗЖ Олег Волошин в кінці лютого у Франції зустрічався із депутатом Національної асамблеї Жаном-Люком Рейтцером, який згодом потрапив до лікарні через захворювання на коронавірус

Про це повідомляє Європейська правда, передає RegioNews.

Зазначається, що 27 лютого Волошин у Facebook розповів про зустріч із французьким колегою, однак згодом своє повідомлення видалив

"Шикарний краєвид за вікном кабінету колеги з Національної асамблеї Жана-Люка Рейтцера, звичайно, викликає заздрість, але не відволікає від головного: підготовки першої чотиристоронньої зустрічі парламентського виміру нормандського формату", - написав Волошин.

68-річний депутат партії "Республіканці" з Ельзасу Жан-Люк Рейтцер потрапив до лікарні у четвер, 5 березня і результат аналізу підтвердив коронавірусну інфекцію.

"Депутат перебуває у реанімації, його стан вважається серйозним", - повідомив французький парламент.

Рейтцер ймовірно, заразився на євангельському мітингу в ельзаському місті Мюлуз, у якому брали участь 2500 людей, пише Le Monde.

Востаннє він був присутній в парламенті 25 лютого, але цього тижня не відвідував парламент.

Пізніше стало відомо, що Олега Волошина направили на проходження тесту на коронавірус. Про це у Telegram повідомив нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

Нагадаємо, в Маріуполі Донецької області на самоїзоляцію відправили родину, яка прилетіла з Італії, де зафіксовано найбільший спалах коронавируса в Європі.


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