Український депутат зустрічався з французьким політиком, який захворів на коронавірус
Про це повідомляє Європейська правда, передає RegioNews.
Зазначається, що 27 лютого Волошин у Facebook розповів про зустріч із французьким колегою, однак згодом своє повідомлення видалив
"Шикарний краєвид за вікном кабінету колеги з Національної асамблеї Жана-Люка Рейтцера, звичайно, викликає заздрість, але не відволікає від головного: підготовки першої чотиристоронньої зустрічі парламентського виміру нормандського формату", - написав Волошин.
68-річний депутат партії "Республіканці" з Ельзасу Жан-Люк Рейтцер потрапив до лікарні у четвер, 5 березня і результат аналізу підтвердив коронавірусну інфекцію.
"Депутат перебуває у реанімації, його стан вважається серйозним", - повідомив французький парламент.
Рейтцер ймовірно, заразився на євангельському мітингу в ельзаському місті Мюлуз, у якому брали участь 2500 людей, пише Le Monde.
Востаннє він був присутній в парламенті 25 лютого, але цього тижня не відвідував парламент.
Пізніше стало відомо, що Олега Волошина направили на проходження тесту на коронавірус. Про це у Telegram повідомив нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.
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