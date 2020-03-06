Нардепа ОТЗЖ, який зустрічався з хворим коронавірусом, ізолювали

Народного депутата від ОПЗЖ Олега Волошина, який контактував з інфікованим коронавірусом депутатом Національної асамблеї, ізолювали

Фото: facebook/oleg.voloshin.7165

Народного депутата від ОПЗЖ Олега Волошина, який контактував з інфікованим коронавірусом депутатом Національної асамблеї, ізолювали

Як повідомляє RegioNews, про це повідомила нардеп від "Європейської солідарності" Вікторія Сюмар на своїй сторінці у Facebook.

"... депутата Волошина таки ізолювали. ... Перевірять на предмет неперебірливих зовнішніх контактів. Втрутитися довелося спікеру і секретареві РНБО", - написала вона.

У свою чергу, сам Волошин у себе на сторінці в соцмережі написав, що він абсолютно здоровий.

"Тільки що було офіційно підтверджено завідуючої інфекційного відділення Олександрівської лікарні. Результати експрес-тестів по всіх вірусам респіраторної групи негативні", - написав він.

При цьому нардеп додав: "В Україні поки немає експрес-тестів саме на коронавірус, тому щоб у відповідності з рекомендаціями ВООЗ уникнути будь-яких ризиків виявитися носієм, побуду вдома до наступного четверга, коли закінчиться 14 днів після мого 30-хвилинного спілкування з паном Райтцером. Якщо результати аналізів взятих у мене мазків будуть раніше - значить, буду вільною людиною раніше ".

Нагадаємо, 6 лютого стало відомо, що Олег Волошин в кінці лютого у Франції зустрічався із депутатом Національної асамблеї Жаном-Люком Рейтцером, який згодом потрапив до лікарні через захворювання коронавірусом.