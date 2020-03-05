В Донецькій області родину, яка прилетіла з Італії, відправили на самоізоляцію
В Маріуполі Донецької області на самоїзоляцію відправили родину, яка прилетіла з Італії, де зафіксовано найбільший спалах коронавируса в Європі
В Маріуполі Донецької області на самоїзоляцію відправили родину, яка прилетіла з Італії, де зафіксовано найбільший спалах коронавируса в Європі
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Телеканал TV7 Маріуполь.
Також повідомляється, що учениця однієї з шкіл міста нещодавно приїхала з батьком із Мілану. У дівчинки виявили високу температуру, аналіз показав, що у дівчинки - грип. На короновірус дитину не перевіряли.
В Маріуполі на самоізоляцію пішла родина, яка приїхала з Мілана
В Маріуполі на самоізоляцію відправили родину, яка прилетіла з Італії. Саме там зафіксовано найбільший спалах коронавіруса в Європі. А учениця однієї зі шкіл нашого міста нещодавно приїхала з батьком із Мілану. У дівчинки виявили високу температуру, тому лікарі негайно вжили заходів. Аналіз підтвердив здогади лікарів, у дівчинки - грип. На коронавірус дитину не перевіряли. Підписуйтесь на нас в telegram - https://t.me/tv7mrpl #ТВ7 #ТV7 #Новини #Україна #МаріупольОпубліковано Телеканал ТV7 Маріуполь Четвер, 5 березня 2020 р.
Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
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- 19:44 29 лютого Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
- 12:57 28 лютого В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
- 18:48 29 лютого Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
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