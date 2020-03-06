Кличко, Филатов и Кернес лидируют в рейтинге городских голов

В пятерке "отличников" также Андрей Садовой и Юрий Вилкул

Фото: Корреспондент

В пятерке "отличников" также Андрей Садовой и Юрий Вилкул

Рейтинг, на основе экспертных оценок, составили журналисты издания Корреспондент, пишет RegioNews.

При расчете рейтинга рассматривали две категории показателей.

Первая категория — это политическая составляющая, которую 14 экспертов оценивали по таким направлениям:

- наличие поддержки городским советом;

- конструктивные отношения с центральной исполнительной властью;

- наличие группы поддержки в парламенте;

- конструктивные отношения с главой облгосадминистрации (да, это взаимосвязано со вторым пунктом, но многие главы ОГА имеют свою точку зрения, достаточно вспомнить попытки лишить городского голову столицы полномочий главы госгорадминистрации);

- медийность как общенациональной фигуры, то есть насколько он известен не только в регионе, но и как самостоятельная политическая величина.

Вторая группа показателей касалась оценки экономической части влиятельности:

- сумма доходов городского бюджета (здесь и далее — в расчете на душу населения);

- сумма официальных трансфертов как из центрального, так и из областного бюджетов;

- размер бюджета общественных инициатив;

- доходы от налога на прибыль предприятий коммунальной формы собственности;

- доходы от налога на имущество.

Экономический и политологический компоненты учитывали с удельными весами 0,6 и 0,4. На выходе получали рейтинговый коэффициент. В соответствии с рейтинговыми коэффициентами и формировался рейтинг.

Как и годом ранее, первое место — за Киевом, второе — за Днепром, то есть Виталий Кличко и Борис Филатов удерживают свои позиции.

Сохранил третье место мэр Харькова Геннадий Кернес. Андрей Садовый переместился с 11-го на четвертое место.

Юрий Вилкул (Кривой Рог) сменил четвертое место на пятое.