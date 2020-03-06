11:42  06 марта
У Зеленского отреагировали на слова Шмыгаля о подаче воды в Крым
12:14  06 марта
Не будем ликвидировать больницы и увольнять медиков - премьер
13:00  06 марта
"Подлый удар в спину": Меджлис прокомментировал крымское заявление Шмыгаля
UA | RU
UA | RU
06 марта 2020, 10:50 2

Кличко, Филатов и Кернес лидируют в рейтинге городских голов

Читайте також
українською мовою
06 марта 2020, 10:50 2
Читайте також українською мовою
В пятерке "отличников" также Андрей Садовой и Юрий Вилкул
Фото: Корреспондент
В пятерке "отличников" также Андрей Садовой и Юрий Вилкул

Рейтинг, на основе экспертных оценок, составили журналисты издания Корреспондент, пишет RegioNews.

При расчете рейтинга рассматривали две категории показателей.

Первая категория — это политическая составляющая, которую 14 экспертов оценивали по таким направлениям:
- наличие поддержки городским советом;
- конструктивные отношения с центральной исполнительной властью;
- наличие группы поддержки в парламенте;
- конструктивные отношения с главой облгосадминистрации (да, это взаимосвязано со вторым пунктом, но многие главы ОГА имеют свою точку зрения, достаточно вспомнить попытки лишить городского голову столицы полномочий главы госгорадминистрации);
- медийность как общенациональной фигуры, то есть насколько он известен не только в регионе, но и как самостоятельная политическая величина.

Вторая группа показателей касалась оценки экономической части влиятельности:
- сумма доходов городского бюджета (здесь и далее — в расчете на душу населения);
- сумма официальных трансфертов как из центрального, так и из областного бюджетов;
- размер бюджета общественных инициатив;
- доходы от налога на прибыль предприятий коммунальной формы собственности;
- доходы от налога на имущество.

Экономический и политологический компоненты учитывали с удельными весами 0,6 и 0,4. На выходе получали рейтинговый коэффициент. В соответствии с рейтинговыми коэффициентами и формировался рейтинг.

Как и годом ранее, первое место — за Киевом, второе — за Днепром, то есть Виталий Кличко и Борис Филатов удерживают свои позиции.

Сохранил третье место мэр Харькова Геннадий Кернес. Андрей Садовый переместился с 11-го на четвертое место.

Юрий Вилкул (Кривой Рог) сменил четвертое место на пятое.


рейтинг мер
Свежая социология: рейтинг всех парламентских партий кроме ОПЗЖ падает
25 февраля 2020, 14:26
Зеленскому все еще верят, а "Слуга народа" теряет электорат
25 февраля 2020, 13:57
Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
29 февраля 2020, 12:42
Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
02 марта 2020, 12:15
Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
29 февраля 2020, 19:44
В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
28 февраля 2020, 12:57
Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
29 февраля 2020, 18:48
Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
28 февраля 2020, 19:34
Последние Популярные
Вадим Денисенко
Андрей Романенко
Юрий Гаврилечко
Все блоги »
Гореть тебе в штабе. Получит ли скандальный нардеп Иванисов своих депутатов на Ровенщине
06 марта 2020, 11:42
Зеленский на Полтавщине обнимался с эвакуированными и общался с бизнесменами
05 марта 2020, 20:09
Все публикации »
ЗеКабмин. Весенняя пересадка – Спецвыпуск "НеПогоды"
05 марта 2020, 21:00
Королевскую изгоняют, а "слугам народа" охлаждают пыл, – НеПогода
04 марта 2020, 17:50
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Все видео »
Габинет Дмитрий Анатольевич
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Все досье »