Кличко, Филатов и Кернес лидируют в рейтинге городских голов
Рейтинг, на основе экспертных оценок, составили журналисты издания Корреспондент, пишет RegioNews.
При расчете рейтинга рассматривали две категории показателей.
Первая категория — это политическая составляющая, которую 14 экспертов оценивали по таким направлениям:
- наличие поддержки городским советом;
- конструктивные отношения с центральной исполнительной властью;
- наличие группы поддержки в парламенте;
- конструктивные отношения с главой облгосадминистрации (да, это взаимосвязано со вторым пунктом, но многие главы ОГА имеют свою точку зрения, достаточно вспомнить попытки лишить городского голову столицы полномочий главы госгорадминистрации);
- медийность как общенациональной фигуры, то есть насколько он известен не только в регионе, но и как самостоятельная политическая величина.
Вторая группа показателей касалась оценки экономической части влиятельности:
- сумма доходов городского бюджета (здесь и далее — в расчете на душу населения);
- сумма официальных трансфертов как из центрального, так и из областного бюджетов;
- размер бюджета общественных инициатив;
- доходы от налога на прибыль предприятий коммунальной формы собственности;
- доходы от налога на имущество.
Экономический и политологический компоненты учитывали с удельными весами 0,6 и 0,4. На выходе получали рейтинговый коэффициент. В соответствии с рейтинговыми коэффициентами и формировался рейтинг.
Как и годом ранее, первое место — за Киевом, второе — за Днепром, то есть Виталий Кличко и Борис Филатов удерживают свои позиции.
Сохранил третье место мэр Харькова Геннадий Кернес. Андрей Садовый переместился с 11-го на четвертое место.
Юрий Вилкул (Кривой Рог) сменил четвертое место на пятое.
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