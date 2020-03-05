Аваков відзвітував Раді про роботу МВС за минулий рік
Як передає RegioNews, про таку роботу органів системи МВС за минулий рік повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 4 березня під час позачергового вечірнього засідання парламенту.
За його словами, все, що відбувається в країні - від коронавірусу до порушень на лінії розмежування на Донбасі і масових заходів і надзвичайних подій - це все відповідальність Міністерства внутрішніх справ.
"У МВС готові і в подальшому забезпечувати необхідні карантинні умови для недопущення поширення коронавірусу в Україні, так само швидко і якісно як ми організували систему температурного скринінгу на кордоні", - сказав він.
Також глава МВС зазначив, що кількість умисних вбивств в 2019 році відповідає середньому рівню в мирні роки. "Рівень розкриття цих тяжких злочинів становить 93,5%, і це теж дієва превенція", - підкреслив він.
Зокрема, за минулий рік в країні зменшилася кількість умисних вбивств на 5%; кількість тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть, стало менше на 13%; розбоїв зменшилася на 15%; грабежів - менше на 18%; крадіжок - менше на 16%; викрадень автомобілів - менше на 17%.
"Такі результати свідчать про професійну роботу поліції, патрульних, оперативників карного розшуку", - сказав Аваков.
Крім того, підкреслив міністр, минулого року було знищено 275 організованих злочинних груп, виявлено майже 2,5 тисячі правопорушень у сфері кібербезпеки, оголошено про підозру 536 в кіберзлочини, ліквідовано 40 міжнародних каналів надходження в Україну наркозасобів.
"В цілому Нацполіція є найбільшим в державі власником наркопрепаратів. Оцініть обсяги вилучених наркотиків, які у нас зберігаються: канабіс - 2 тонни, героїн - 1,1 тис. кг, кокаїн - 1,1 тис. кг, амфетаміни - 400 кг, гашиш - 300 кг і т.д.", - уточнив глава МВС і звернувся до нардепів з проханням "визначитися зі способом реалізації цієї сировини на користь державного бюджету та української медицини".
Нагадаємо, 4 березня Рада проголосувала за відставку прем'єра Олексія Гончарука і нового прем'єр-міністра Дениса Шмигаля за пропозицією президента. Після цього ВР проголосувала за новий склад Кабінету міністрів.
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