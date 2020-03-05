Аваков отчитался Раде о работе МВД за прошлый год

В Украине за прошлый год обезвредили 275 организованных преступных групп, выявили почти 2500 правонарушений в сфере кибербезопасности и ликвидировали 40 международных каналов поступления в Украину наркотических средств

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В Украине за прошлый год обезвредили 275 организованных преступных групп, выявили почти 2500 правонарушений в сфере кибербезопасности и ликвидировали 40 международных каналов поступления в Украину наркотических средств

Как передает RegioNews, о такой работе органов системы МВД за прошлый год сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков 4 марта во время внеочередного вечернего заседания парламента.

По его словам, все, что происходит в стране - от коронавируса до нарушений на линии разграничения на Донбассе и массовых мероприятий и чрезвычайных событий - это все ответственность Министерства внутренних дел.

"В МВД готовы и в дальнейшем обеспечивать необходимые карантинные условия для недопущения распространения коронавируса в Украине, так же быстро и качественно как мы организовали систему температурного скрининга на границе", - сказал он.

Также глава МВД отметил, что количество умышленных убийств в 2019 году соответствует среднему уровню в мирные годы. "Уровень раскрытия этих тяжких преступлений составляет 93,5%, и это тоже действенная превенция", - подчеркнул он.

В частности, за прошлый год в стране уменьшилось количество умышленных убийств на 5%; количество тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, стало меньше на 13%; разбоев уменьшилось на 15%; грабежей - меньше на 18%; краж - меньше на 16%; угонов автомобилей - меньше на 17%.

"Такие результаты свидетельствуют о профессиональной работе полиции, патрульных, оперативников уголовного розыска", - сказал Аваков.

Кроме того, подчеркнул министр, в прошлом году было уничтожено 275 организованных преступных групп, выявлено почти 2,5 тысяч правонарушений в сфере кибербезопасности, объявлено о подозрении 536 в киберпреступлениях, ликвидировано 40 международных каналов поступления в Украину наркосредств.

"В целом Нацполиция является крупнейшим в государстве держателем наркопрепаратов. Оцените объемы изъятых наркотиков, которые у нас хранятся: каннабис - 2 тонны, героин - 1,1 тыс. кг, кокаин - 1,1 тыс. кг, амфетамины - 400 кг, гашиш - 300 кг и т.д.", - уточнил глава МВД и обратился к нардепам с просьбой "определиться со способом реализации этого сырья в пользу государственного бюджета и украинской медицины".

Напомним, 4 марта Рада проголосовала за отставку премьера Алексея Гончарука и нового премьер-министра Дениса Шмыгаля по предложению президента. После этого ВР проголосовала за новый состав Кабинета министров.