Зеленський затвердив структуру плану оборони України
Президент України Володимир Зеленський затвердив структуру плану оборони України
Президент України Володимир Зеленський затвердив структуру плану оборони України
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на відповідний указ №61/2020 на сайті гаранта.
"Затвердити структуру плану оборони України", - йдеться у документі.
При цьому текст структури плану не опублікований і має гриф "Для службового користування".
Одночасно Кабміну глава держави доручив в установленому порядку забезпечити за участю СБУ, Служби зовнішньої розвідки та Національного банку розробку плану оборони України відповідно до затвердженої цим указом структури і внести його на розгляд Ради національної безпеки і оборони.
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