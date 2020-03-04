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04 березня 2020, 15:54 5

Зеленський затвердив структуру плану оборони України

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04 березня 2020, 15:54 5
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Президент України Володимир Зеленський затвердив структуру плану оборони України
Фото: president.gov.ua
Президент України Володимир Зеленський затвердив структуру плану оборони України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на відповідний указ №61/2020 на сайті гаранта.

"Затвердити структуру плану оборони України", - йдеться у документі.

При цьому текст структури плану не опублікований і має гриф "Для службового користування".

Одночасно Кабміну глава держави доручив в установленому порядку забезпечити за участю СБУ, Служби зовнішньої розвідки та Національного банку розробку плану оборони України відповідно до затвердженої цим указом структури і внести його на розгляд Ради національної безпеки і оборони.


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