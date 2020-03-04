Зеленский утвердил структуру плана обороны Украины
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил структуру плана обороны Украины
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил структуру плана обороны Украины
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на соответствующий указ №61/2020 на сайте гаранта.
"Утвердить структуру плана обороны Украины", - говорится в документе.
При этом текст структуры плана не опубликован и имеет гриф "Для служебного пользования".
Одновременно Кабмину глава государства поручил в установленном порядке обеспечить при участии СБУ, Службы внешней разведки и Национального банка разработку плана обороны Украины в соответствии с утвержденной этим указом структуры и внести его на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны.
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