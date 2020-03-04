Президент Украины Владимир Зеленский утвердил структуру плана обороны Украины

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил структуру плана обороны Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на соответствующий указ №61/2020 на сайте гаранта.

"Утвердить структуру плана обороны Украины", - говорится в документе.

При этом текст структуры плана не опубликован и имеет гриф "Для служебного пользования".

Одновременно Кабмину глава государства поручил в установленном порядке обеспечить при участии СБУ, Службы внешней разведки и Национального банка разработку плана обороны Украины в соответствии с утвержденной этим указом структуры и внести его на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны.