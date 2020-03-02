13:47  03 березня
Кабмін дозволив "продавати" громадянство мінімум за $ 100 тисяч
11:53  03 березня
Ситуація в Нових Санжарах: Скалецька щосили грає в теніс з евакуйованими
13:10  03 березня
Уряд ухвалив рішення продати єдиного виробника солі в Україні "Артемсіль”
UA | RU
UA | RU
02 березня 2020, 18:11 42

Цьогоріч пенсії підвищать перед місцевими виборами

Читайте также
на русском языке
02 березня 2020, 18:11 42
Читайте также на русском языке
Підвищення пенсій відбудеться перед місцевими виборами, які відбудуться 25 жовтня цього року
Фото: УНІАН
Підвищення пенсій відбудеться перед місцевими виборами, які відбудуться 25 жовтня цього року

Міністерка соцполітики Юлія Соколовська підтвердила індексацію пенсій, інформує RegioNews. Про це вона написала у Facebook.

Індексація пенсій буде! А разом з нею - і нова стратегія зростання пенсій, яку урядова команда та депутатський корпус...

Опубліковано Соколовська Юлія Понеділок, 2 березня 2020 р.

"Індексація пенсій буде! А разом з нею – і нова стратегія зростання пенсій, яку урядова команда та депутатський корпус розробили за дорученням президента Володимира Зеленського! Ініціатива полягає в планомірному підвищенні виплат – уже до 2023 року розмір середньої пенсії зросте на 1200 грн!" – наголосила Соколовська.

За її словами, додаткове підвищення здійснюватиметься у декілька етапів:

2020 рік – спочатку найстарші люди віком від 80 років (з урахуванням індексації уже цього року їхні пенсії у середньому зростуть на 700 грн/міс.);
далі – від 78 років;
ще за рік – від 75 років і т. д.

Крім того, якщо парламент підтримає законопроект Мінсоцполітики №2494, то вже починаючи з цього місяця одинокі пенсіонери старше 80 років будуть отримувати ще одну допомогу – на догляд.

"Таким чином, ми збільшимо виплати для ще 100 тис. наших пенсіонерів, які додатково щомісячно отримуватимуть по 670 грн", - написала Соколовська.


пенсия пенсія
Кабмін пропонує доплачувати за більш пізній вихід на пенсію
26 лютого 2020, 12:58
Третьякова анонсувала індексацію пенсій і ліквідацію Пенсійного фонду
25 лютого 2020, 12:20
Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
02 березня 2020, 12:15
Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
29 лютого 2020, 19:44
Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
29 лютого 2020, 12:42
Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
29 лютого 2020, 18:48
Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука
28 лютого 2020, 19:34
В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
28 лютого 2020, 12:57
Останні Популярні
Юрій Гаврилечко
Олексій Якубін
Віктор Таран
Всі блоги »
Корпорація Зе. Чи завадять "собаки та дороги" взяти "Слугам народу" ради на Миколаївщині
03 березня 2020, 10:17
Нерухомий магнат. Як Гройсман скуповує Вінницю
02 березня 2020, 08:59
Всі публікації »
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
Всі відео »
Осачук Сергій Дмитрович
Голова Чернівецької обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Всі досьє »